セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年6月14日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 Lぬいぐるみ 振り向きポーズを紹介します☆

投入時期:2024年6月14日より順次

サイズ:全長約18×17×38cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズが展開する「くまのプーさん」グッズに「Lぬいぐるみ 振り向きポーズ」が登場!

おしりの縫い目が取れてしまい困っている、振り向きポーズの「くまのプーさん」がデザインされています。

伸ばした腕と、ちょっぴり開いたお口も魅力的。

ほつれてしまった糸や、「くまのプーさん」の困った表情に注目です☆

おしりの縫い目が取れてしまった「くまのプーさん」がぬいぐるみになって登場。

