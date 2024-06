埼玉学園大学 人間学部心理学科 教授 原恵子によるお客様の声公開！アラジン「文字起こしサービス」

アラジンは、文字起こしサービスを利用した埼玉学園大学 人間学部心理学科 教授 原恵子様によるお客様の声を公開しました。

■埼玉学園大学 人間学部心理学科 教授 原恵子様によるお客様の声(抜粋)

五月雨式の納品が非常にありがたい

データ納品後に分析を進める際、機械的に分析を進めるわけではありませんので、細かく日にちを区切りながら納品していただけたことはとてもありがたかったです。

また、年中無休で土日祝日も営業されていることも御社の特徴として非常にありがたい点だと思います。

研究者は曜日をあまり意識せずに進めている場合も多いと思いますので、曜日関係なく文字起こしの依頼を受け付けていただき、納品していただけるのはとても助かりました。

Q.文字起こしサービスを利用するにあたり、特に重要視している点をお聞かせください。

A.以前利用していた文字起こし業者さんが廃業をされたことから、今回改めて文字起こし業者さんを検索していきました。

業者選びの基準としては、どのようにデータを扱ってるという基準を持っていること、プライバシーマークなどの根拠についての確認がとれることが前提でした。

また、納期も差し迫っていましたので希望納期までに対応をいただけるかどうかという点も重要でした。

費用面はもちろんですが、サイトの印象や依頼手順のわかりやすさなども考えながら、最終的に御社への依頼を決めました。

見積もりは適切な価格だと思いますので、御社は企業努力で費用をおさえられてるのかなと思いながら利用しました。

Q.文字起こしを自身で行わず、文字起こし専門業者にご依頼いただくメリットはどのような点でしょうか?

A.やはり1番大きいのは時間だと思います。

自分で入力をする方法も、繰り返し耳に入れながらもう一度手を動かしながら語りをかみ締めていくという良さは確かにありますが、時間をかけて機械的に行う作業の部分も多くあります。

私たちは文字起こしをしたデータを何度も読み返すなど、本当に貴重なデータとしてじっくり扱っていきます。

味わいながら思考して、語りの中から重要なところや繋がりや意味などを探しながら、データと深い対話をしながら分析に落とし込んでいくことに集中できるので、作業に近いところを引き取っていただけることはとてもありがたいです。

Q.今回、起こし方は「ケバ取り」を利用いただきました。

「素起こし」ではなく「ケバ取り」を選ばれた理由は何でしょうか?

A.今回私どもの調査は一般的な社会人の方が対象でしたが、考えを深めつつ自発的に豊かに語ってくださるような方が多いインタビューとなりました。

また、インタビューした研究者が分析を担当する体制もとっておりました。

そのため、今回は「ケバ取り」で依頼されました。

なお、その時に発していた情報を全て残しておく必要がある研究も多くあると思います。

そういった時には「ケバ」は残しておく必要はありますので、研究テーマや対象者によって慎重に判断する必要があると思います。

【文字起こしの種類】

https://www.data-green.jp/#type

【文字起こしの用途】

https://www.data-green.jp/#use

Q.データグリーンの文字起こしサービスで、特に良かった点はありますか?

Q.最後にご感想をお聞かせください。

A.メールなどのレスポンスが早く、やり取りもとても丁寧で誠実に対応していただきましたし、データの取り扱いや費用・納期についても利用していてわかりやすいなと感じていました。

■埼玉学園大学 人間学部心理学科 教授 原恵子様によるお客様の声(全文)はこちら

https://www.data-green.jp/customer/hara.html

音質が悪くAI音声認識では正確に文字起こしできない場合、特定の分野や業界に特化した専門的な知識が必要な場合、会議・裁判訴訟等において精度の高い文字起こしが必要な場合など、データグリーンへご相談ください。

音声データの解析技術と熟練ライターの豊富な経験・ノウハウを組み合わせた「精度の高い文字起こし、テープ起こし」を提供します。

長時間の文字起こし、テープ起こしにも1分170円からの低価格、年中無休で対応していますので、週末のご依頼でも土日祝日の納品が可能です。

また、プライバシーマークおよび情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格「ISO27001(ISMS)」の認証も取得していますので、秘匿性、機密性の高い音声データもデータグリーンへおまかせください。

https://www.data-green.jp/

