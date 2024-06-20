Êª¸ì¤Î´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ëÉñÂæ¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È The Final¡×10·î¾å±é¡ª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡¡¸¶ºî¼Ô¡¦¹â²°Æà·î¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡ÙÊª¸ì¤Î´°·ë¤Þ¤ÇÉÁ¤¯ÉñÂæ¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È The Final¡×¤¬10·î¤Ë¾å±é·èÄê¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¥ã¥¹¥È7Ì¾¤Î¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤ÏÍè¾ì¼Ô¿ô¤¬Ìó6000¿Í°Ê¾å¤òÄ¶¤¨¡¢2023Ç¯10·î¤ËÂèÆóÃÆ¤È¤Ê¤ëÉñÂæ¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡¡2nd season¡×¤ËÂ³¤¡¢Êª¸ì¤Î´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ëÉñÂæ¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È The Final¡×¤Î¾å±é¤¬2024Ç¯10·î18Æü(¶â)¡Á27Æü(Æü)¤Ë¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¤Ë¤Æ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿!!
¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ï¡¢Á°ºî¤«¤é¤ÎÂ³Åê¤È¤Ê¤ëµÈÅÄ°½Çµ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤µ¤ó(ÇµÌÚºä46)¤Î¤Û¤«¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ ÀãÁÈÃËÌò¥¹¥¿¡¼¡¦ºÌÆä æÆ¤µ¤ó¤Ê¤ÉÁíÀª16Ì¾¤ò°ìÀÆ²ò¶Ø¡£¤µ¤é¤ËThe Final¤Î¾å±é¤Î·èÄê¤Ë¤¢¤¿¤ê¥¥ã¥¹¥ÈµÚ¤Ó¸¶ºî¡¦¹â²°Æà·îÀèÀ¸¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×(¸¶ºî¡¦¹â²°Æà·î)¤Ï¡Ö²Ö¤È¤æ¤á¡×(ÇòÀô¼Ò)¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢1998Ç¯¤«¤é2006Ç¯¤Þ¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Âç¿Íµ¤¾¯½÷Ì¡²è¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´À¤³¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï3000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÁ´23´¬¡¢°¦Â¢ÈÇ¤ÏÁ´12´¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï¢ºÜ¤¬½ªÎ»¤·¡¢10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯4·î¤è¤ê¿·¥¹¥¿¥Ã¥Õ&¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤êÁ´ÊÔ¥¢¥Ë¥á²½¤È¤Ê¤ê¡¢Â³Ý¤±3Ç¯¤ËÅÏ¤ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2022Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢TV¥·¥ê¡¼¥ºÁí½¸ÊÔ¤Ë¿·ºî±ÇÁü¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È-prelude-¡×¤¬Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ë¤Æ¾å±Ç¡¢Æ±Ç¯3·î¤ËÉñÂæ¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¡¢2023Ç¯10·î¤ËÉñÂæ¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È 2nd season¡×¤¬¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÅÄ°½Çµ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼(ÇµÌÚºä46)¡¢ËÌÀî¾°Ìï¡¢¶¶ËÜ¾ÍÊ¿¤éÁ´14Ì¾¤ÎÂ³Åê¤È¿¿ÆéæÆ¤ÈÁðËà°ÍÎë¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤ò·Þ¤¨Final¤ËÄ©¤à!
Í£°ì¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ëÊì¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿ËÜÅÄÆ©¤Ï¡¢Í³½ïÀµ¤·¤¤¡ØÁðËà²È¡Ù¤ÎÉßÃÏ¤Ç¥Æ¥ó¥ÈÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬±ï¤Ç²È¼ç¤Ç¤¢¤ëÁðËà»ç¸â¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÁðËàÍ³´õ¡¢ÁðËà Ôó¤È°ì½ï¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÁðËà²È¤Ï²¿É´Ç¯¤âÁ°¤«¤éÂå¡¹½½Æó»Ù¤Î¼ö¤¤¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ©¤Ï¼ö¤¤¤ò²ò¤³¤¦¤ÈËÛÁö¤¹¤ë¤â¡¢²ò·è¤Î»å¸ý¤ÏÁ´¤¯¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢ÁðËà²È¤ÎÅö¼ç¤Ç¤¢¤ëÁðËàØÄ¿Í¤¬½÷À¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ºÇÂç¤ÎÈëÌ©¤òÆ©¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤«¤éÉñÂæ¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È The Final¡×¤Ï¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÊª¸ì¤Î´°·ëÊÔ¤òÉÁ¤¯¡¢ÉñÂæ¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È The Final¡×¤Ï¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ËÜÅÄ Æ©Ìò:µÈÅÄ°½Çµ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤µ¤ó(ÇµÌÚºä46)¡¢ÁðËàÍ³´õÌò:ËÌÀî¾°Ìï¤µ¤ó¡¢ÁðËà ÔóÌò:¶¶ËÜ¾ÍÊ¿¤µ¤ó¡¢ÁðËà »ç¸â:°ÂÎ¤Í¦ºÈ¤µ¤ó¡¢ÁðËà潑½Õ:ÅÄÂ¼¾£¸ã¤µ¤ó¡¢ÁðËà¹ÈÍÕ:¸Å²ì ÎÜ¤µ¤ó¡¢µûÃ«¤¢¤ê¤µ:Æî Àé¼ÓÅÐ¤µ¤ó¡¢²ÖÅç ºé:ÃæÂ¼Íµ¹áÎ¤¤µ¤ó¡¢ÁÒ´ì¿¿ÃÎ:ËÙÆâ¤Þ¤êºÚ¤µ¤ó¡¢ÁðËà³ÚÍå:´Øº¬Í¥Æá¤µ¤ó¡¢ÁðËàÛ¹¼Ó:³ùÅÄ±ÑÎçÆà¤µ¤ó¡¢ÁðËàÅõÏ©:¿Ø ·Ä¾¼¤µ¤ó¡¢ÁðËà¹ÈÌî:»°¹¥Âçµ®¤µ¤ó¡¢ÁðËàØÄ¿Í:ºÌÆä æÆ¤µ¤ó¤é14Ì¾¤¬Â³Åê¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿¿ÆéæÆ:¹°æÍº»Î¤µ¤ó¤ÈÁðËà°ÍÎë:»ÖÅÄ²»¡¹¤µ¤ó¤Î¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ÆÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÂ´¶È¤ò·Þ¤¨¤¿Æ©¡¢Í³´õ¡¢Ôó¡¢¤¢¤ê¤µ¡¢ºé¤È°ì½ï¤Ë潑½Õ¡¢¹ÈÍÕ¤Î7Ì¾¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀ¤³¦¤¬É½¸½¤µ¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤È¤Ê¤ëÉñÂæ¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È The Final¡×¤òÉ½¤¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
7Ì¾¤Î¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡ÉÁÛ¤¤¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¼ê¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¤·¤¯¤¢¤¿¤¿¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë1Ëç¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼PV¤Ï¡¢ÁðËà²È¤ÎÅö¼ç¤Ç¤¢¤ëÁðËàØÄ¿Í¤¬½÷À¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ºÇÂç¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤Ã¤¿Æ©¤Î¡Ö½÷¤Î»Ò¡Ä¡£¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤¹¤ëÀ¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Í³´õ¤ò¡¢Ôó¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÆ©¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡¦ÉñÂæ¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È The Final¡×¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¡Ú2024.10.18(¶â)¤è¤ê¾å±é·èÄê¡Û
https://youtu.be/Zcf0AY_N0aM
¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
ËÜÅÄ Æ©Ìò:µÈÅÄ°½Çµ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼
¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹!
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤â¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤ë¤³¤ÈËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤³¤Î¤´±ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤Î°¦¤ª¤·¤¤½ê¤òÌÜ°ìÇÕ¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!
ÁðËàÍ³´õÌò:ËÌÀî¾°Ìï
Final¤È¸À¤¦»ö¤Çº£¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥â¥Î¤Î½¸ÂçÀ®¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤ë¤è¤¦ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÁðËàÔóÌò:¶¶ËÜ¾ÍÊ¿
ÁðËàÔóÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¶¶ËÜ¾ÍÊ¿¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î¸ÀÍÕ¤âº£ºî¤ÇºÇ¸å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ÉñÂæ¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë´ò¤·¤µ¤È¡¢¼ä¤·¤µ¡¢¿§¡¹¤Ê´¶¾ð¤¬±²´¬¤¯Ãæ¤ÇFinal¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¿É¤¤»ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¡£ ¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¿ÍÊª¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤ëÌõ¤Ç¤¹¤«¤é¡£ Ôó¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Àº£Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¶¦¤Ë¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ º£ºî¤ÏÔó¤Î¹¬¤»¤À¤±¤ò´ê¤Ã¤Æà¤¢¤ê¤¬¤È¤¦á¤òÁÛ¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÁðËà潑½ÕÌò:ÅÄÂ¼¾£¸ã
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È The Final¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿潑½Õ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÁðËà¤Î¼ö¤¤¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁðËà¹ÈÍÕÌò:¸Å²ì ÎÜ
Êª¸ì¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò!!
¤½¤·¤Æ¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¹ÈÍÕ¤¯¤ó¤Î¿¼¤¤´¶¾ð¤â´Þ¤á¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë³§ÍÍ¤Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦ÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µûÃ«¤¢¤ê¤µÌò:Æî Àé¼ÓÅÐ
¾®³ØÀ¸¤Îº¢Ï¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿Âç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡£
Final¤â¤¦¤ª¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ½Ð±é¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë»ö¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë»ö¤ò¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹!
¤¢¡¢¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¿È⻑¤¬180¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¡¢¡¢!
·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÖÅç ºéÌò:ÃæÂ¼Íµ¹áÎ¤
¤¤¤è¤¤¤èfinal¡£
¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¿²¹¤«¤¯¤Æ½À¤é¤«¤¤ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤ò¶»¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁðËà»ç¸âÌò:°ÂÎ¤Í¦ºÈ
¤µ¤¡¤µ¤¡¤¤¤è¤¤¤è¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÁðËà°ÍÎëÌò:»ÖÅÄ²»¡¹
The Final¤Ë¤Æ½é½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ÍÎë¤Á¤ã¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£¤Þ¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!
¿¿Æé æÆÌò:¹°æÍº»Î
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤«¤é¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇËÂ¤¤¤ÇÍè¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢Àº°ìÇÕÎ×¤ß¤Þ¤¹!µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!
ÁÒ´ì¿¿ÃÎÌò:ËÙÆâ¤Þ¤êºÚ
¤Ä¤¤¤ËFinal¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿¿ÃÎ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ
¤Þ¤¿½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹!
¿¿ÃÎ¤Á¤ã¤ó¤ËË¬¤ì¤ë¿´¤ÎÊÑ²½¤ò¡¢ÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·à¾ì¤Ë¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹!
ÁðËà³ÚÍåÌò:´Øº¬Í¥Æá
¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë!¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤¬½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³ÚÍå¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë¥Ð¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ç¸«¤¿Êª
¸ì¤ÎÂ³¤¤òÉñÂæ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹!
ÁðËàÛ¹¼ÓÌò:³ùÅÄ±ÑÎçÆà
3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤âÛ¹¼Ó¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë»ö¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÍ¥¤·¤µ¤È°¦¤ò¹þ¤á¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!
ÁðËàÅõÏ©Ìò:¿Ø ·Ä¾¼
¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤È»×¤¦¤È¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÁðËàÅõÏ©¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÅõÏ©¤È°ì½ï¤ËÀ®⻑¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!
ÁðËà¹ÈÌîÌò:»°¹¥Âçµ®
¶ì¤·¤¯¤Æ°¥¤·¤¯¤Æ°¦¤ª¤·¤¯¤Æ¡Ä
Á°ºî¤Ë¹þ¤á¤¿Âô»³¤ÎÁÛ¤¤¤âÁ´ÉôÊú¤¤·¤á¤Æ¡£
ÉñÂæ¥Õ¥ë¥Ð¡¢Final¡£·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁðËàØÄ¿ÍÌò:ºÌÆä æÆ
Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ØÄ¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¤±é¤¸¤é¤ì¤ë»ö¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ØÄ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ä¿´¤Ë°ìÈÖ´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËThe Final¤Î¾å±é¤Î·èÄê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸¶ºî:¹â²°Æà·îÀèÀ¸¤«¤éFinal¤Ø¤Î´üÂÔ¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶ºî:¹â²°Æà·îÀèÀ¸¥³¥á¥ó¥È
¸¶ºî¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï18Ç¯Á°¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï3Ç¯Á°¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÉñÂæ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤â¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª²ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÉñÂæ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ªÇ¤¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ñ·à¤ÎºÝ¤Ï¿·Á¯¤µ¤È´¶ÌÃ¤È¿·¤·¤¤¥Õ¥ë¥ÐÀ¤³¦¤Îµ±¤¤òÍá¤Ó¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
final¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤µ¤Ó¤·¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤ÎÉñÂæ¤Ç¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÉñÂæ¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È The Final¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸ø¼°HP1¼¡Àè¹ÔÃêÁª¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£(https://w.pia.jp/t/fruba-stage/)
´ØÏ¢µ»ö¡§
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉñÂæ¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×Êª¤Î²ø¡ÈÊÑ¿È¸å¤Î»Ñ¡É¡õËÜÊÔ±ÇÁü»ÈÍÑPV²ò¶Ø
https://otajo.jp/106096
¥Þ¥Ö¥À¥Á¥È¥ê¥ª¤ÏÆ±¤¤Ç¯¥¥ã¥¹¥È3¿ÍÂ·¤¤¡ªÉñÂæ¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¾å±éÃæ
https://otajo.jp/106055
¸ø±é³µÍ×
¢¡¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë
ÉñÂæ¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È The Final¡×
¢¡¸ø±é¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
https://fruba-stage.jp/
¢¡¸ø±é Twitter
https://twitter.com/fruba_stage
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°:#¥Õ¥ë¥Ð #ÉñÂæ¥Õ¥ë¥Ð
¢¡¸¶ºî
¹â²°Æà·î¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×(ÇòÀô¼Ò¡¦²Ö¤È¤æ¤á COMICS)
¢¡±é½Ð/µÓËÜ
µÓËÜ¡¦±é½Ð:ÌÓÍøÏË¹¨ (¾¯Ç¯¼ÒÃæ)
¢¡¤¢¤é¤¹¤¸
Á´À¤³¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô 3000 ËüÉô¤òÆÍÇË
ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÉñÂæ The Final
Í£°ì¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ëÊì¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿ËÜÅÄ Æ©¡£
Í³½ïÀµ¤·¤¤¡ØÁðËà²È¡Ù¤ÎÉßÃÏ¤Ç¥Æ¥ó¥ÈÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬±ï¤Ç²È¼ç¤Ç¤¢¤ëÁðËà»ç¸â¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÁðËàÍ³´õ¡¢ÁðËà Ôó¤È°ì½ï¤Ë½»¤à¤³¤È¤Ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÁðËà²È¤Ï²¿É´Ç¯¤âÁ°¤«¤éÂå¡¹½½Æó»Ù¤Î¼ö¤¤¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ©¤Ï¼ö¤¤¤ò²ò¤³¤¦¤ÈËÛÁö¤¹¤ë¤â¡¢²ò·è¤Î»å¸ý¤ÏÁ´¤¯¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢ÁðËà²È¤ÎÅö¼ç¤Ç¤¢¤ëÁðËàØÄ¿Í¤¬½÷À¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ºÇÂç¤ÎÈëÌ©¤òÆ©¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ø¿À¡Ù¤ÎØÄ¿Í¤È¡Ø½½Æó»Ù¡Ù¤Î³§¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Èå«¡É¡¢
¤½¤ì¤ÏÑ³¤¯ÀÈ¤¤Èá¤·¤ß¤ÎÍæÀû¡Ä¡Ä¡£
Ã¯¤â¤¬Ëº¤ì¤¿ºÇ½é¤Îµ²±¡¢ºÇ½é¤ÎÌóÂ«¡£
¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤ÇÍ³´õ¤ò¡¢Ôó¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÆ©¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
Êª¸ì¤Ï¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª¾Ï¤Ø
ºÇ¸å¤Î±ã¤¬¡¢»Ï¤Þ¤ë¡½¡½¡½
¢¡¥¥ã¥¹¥È
¡ÚËÜÅÄ Æ©¡ÛµÈÅÄ°½Çµ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼
¡ÚÁðËàÍ³´õ¡ÛËÌÀî¾°Ìï ¡ÚÁðËà Ôó¡Û¶¶ËÜ¾ÍÊ¿ ¡ÚÁðËà»ç¸â¡Û°ÂÎ¤Í¦ºÈ
¡ÚÁðËà潑½Õ¡ÛÅÄÂ¼¾£¸ã ¡ÚÁðËà°ÍÎë¡Û»ÖÅÄ²»¡¹ ¡ÚÁðËà¹ÈÍÕ¡Û¸Å²ì ÎÜ
¡ÚµûÃ«¤¢¤ê¤µ¡ÛÆîÀé¼ÓÅÐ ¡Ú²ÖÅç ºé¡ÛÃæÂ¼Íµ¹áÎ¤
¡Ú¿¿Æé æÆ¡Û¹°æÍº»Î ¡ÚÁÒ´ì¿¿ÃÎ¡ÛËÙÆâ¤Þ¤êºÚ
¡ÚÁðËà³ÚÍå¡Û´Øº¬Í¥Æá ¡ÚÁðËàÛ¹¼Ó¡Û³ùÅÄ±ÑÎçÆà ¡ÚÁðËàÅõÏ©¡Û¿Ø ·Ä¾¼
¡ÚÁðËà¹ÈÌî¡Û»°¹¥Âçµ® ¡ÚÁðËàØÄ¿Í¡ÛºÌÆä æÆ
¤Û¤«
¡Ô±ÇÁü½Ð±é¡Õ
¡ÚÁðËà°½½÷¡ÛÃçÅÄÇî´î
¡ÚÁðËà¤Ï¤È¤ê¡Û°ËËüÎ¤ Í
¡ÚÁðËàé´¿¿¡Û°ð³ÀÀ®Ìï
¡ÚÁðËàÍøÄÅ¡Û °ÂÃ£Í¦¿Í
¡ÚËÜÅÄº£Æü»Ò¡ÛË§²ìÍ¥Î¤°¡
¢¡Æü»þ¡¦¸ø±é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
2024 Ç¯ 10 ·î 18 Æü(¶â)¡Á27 Æü(Æü)Á´ 14 ¸ø±é
¢¡·à¾ì
¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ
¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ® 2 ÃúÌÜ 5-1 Í³ÚÄ®¥Þ¥ê¥ª¥ó 11F ºåµÞ¥á¥ó¥ºÅìµþÂ¦
·à¾ì HP: https://hulic-theater.com/
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È
¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê:10,800 ±ß(ÀÇ¹þ/Á´ÀÊ»ØÄê)
¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¸ø±é¤Ë¤Ä¤ 1 ²ó¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹(¢¨¸ø±é¿ô¤ËÀ©¸Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó)
¢¨À©¸ÂËç¿ô:1 ¿½¹þ¤Ë¤Ä¤ 4 Ëç¤Þ¤Ç
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
[¸ø¼° HP1 ¼¡Àè¹ÔÃêÁª¼õÉÕ]
¼õÉÕ´ü´Ö:6 ·î 19 Æü(¿å)18:00¡Á6 ·î 30 Æü(Æü)23:59
¼õÉÕ URL:https://w.pia.jp/t/fruba-stage/
¢¨³Æ FC Àè¹Ô(ÃêÁª)¤âÆ±»þ´ü¤Ë¼Â»ÜÃæ
¢¡¼çºÅ
ÉñÂæ¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ 2024
¡ÊC¡Ë¹â²°Æà·î¡¦ÇòÀô¼Ò/ÉñÂæ¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È The Final¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ 2024