£Ç£Ë¥Î¥¤¥¢¡¼¤¬¹¥¥×¥ì¡¼¤Ç¡Ö¼é¸î¿À¸òÂå¡×¤òÁË»ß¡¡¥É¥¤¥Ä¤Ï£²Ï¢¾¡¤Ç·è¾¡£Ô¤Ë¿Ê½Ð
¡¡²¤½£Áª¼ê¸¢£±¼¡¥ê¡¼¥°£ÁÁÈÂè£²Àï¡Ê£±£¹Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£°Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡Ë¤Ç£·Âç²ñ¤Ö¤ê£´ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦³«ºÅ¹ñ¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ï¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ò£²¡½£°¤Ç²¼¤·¡¢£²Ï¢¾¡¤Ç£±¼¡¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°È¾£²£²Ê¬¤Ë£Í£Æ¥¸¥ã¥Þ¥ë¡¦¥à¥·¥¢¥é¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ë¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾£²£²Ê¬¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î£Í£Æ¥¤¥ë¥«¥¤¡¦¥®¥å¥ó¥É¥¢¥ó¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¤¬²ÃÅÀ¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ÎÂ®¹¶¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¼ºÅÀ¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²æËý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÀ®½Ï²áÄø¤Ç¤¹¡££±£±·î¤À¤Ã¤¿¤é¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÈÖ¾è¤ê¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¥É¥¤¥Ä¤ÏÂç²ñºÇÂ¿£±£·»î¹ç½Ð¾ì¤Ç¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¥¸¥ã¥ó¥ë¥¤¥¸¡¦¥Ö¥Õ¥©¥ó¤ËÊÂ¤ó¤À¼é¸î¿À¤Î£Ç£Ë¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥Î¥¤¥¢¡¼¡Ê£Â¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ë¤¬¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£½øÈ×¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¼ºÅÀ¤òËÉ¤°¤È¡¢Á°È¾£²£¶Ê¬¤Ë¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î£Í£Æ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤Î£Æ£Ë¤ò¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¥Ô¥ó¥Á¤òËÉ¤¤¤À¡£
¡¡¥Î¥¤¥¢¡¼¤ÏÂç²ñÁ°¤Î¥®¥ê¥·¥ãÀï¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥ß¥¹¤·¼ºÅÀ¡££Â¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½à·è¾¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥ÉÀï¤Ç¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥ß¥¹¤·¡¢ÇÔÂà¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÂè£²£Ç£Ë¥Þ¥ë¥¯¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Æ¥¢¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¡Ê¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ë¤È¤Î¸òÂåÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À½éÀï¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÀï¤ò´Þ¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦Âç³èÌö¤Ç¡ÖÀ¤³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡×¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸£ÁÁÈ¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ï¥¹¥¤¥¹¤Ë£±¡½£±¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡££ÂÁÈ¤Î¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤Ë£²¡½£²¤Î¥É¥í¡¼¡££±Ê¬¤±£±ÇÔ¤Ç·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£