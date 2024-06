ゆずのさわやかなフレーバー！池光エンタープライズ「kiyasume」

池光エンタープライズが販売するリラクゼーションドリンク「kiyasume」は、2024年6月19日に販売から1年を迎えました。

池光エンタープライズ「kiyasume」

種類 : 炭酸飲料

内容量 : 280ml

原産国 : 日本

参考価格: 196円(税込)

■販売先

Amazon販売サイト

楽天 世界のお酒専門店 IKEMITSU

https://item.rakuten.co.jp/worldbeer-ikemitsu/1709/

他、一部スーパー、コンビニエンスストア、温浴施設にて販売中

池光エンタープライズが販売するリラクゼーションドリンク「kiyasume」は、2024年6月19日に販売から1年を迎えました!

1歳の誕生日を記念して、全SNSキャンペーンを実施します。

キャンペーンでは、kiyasumeの各SNSにてクイズを出題し、正解の方の中から抽選で合計30名様にリラクゼーションドリンクkiyasume1ケースをプレゼントします。

※全SNSとはkiyasumeが運営するSNSです。

■kiyasume生誕祭!kiyasumeクイズキャンペーン

・開催期間:2024年6月19日(水)〜26日(水)

・kiyasume Instagram、X、TikTok各アカウントにてクイズを出題

・抽選で合計30名様にリラクゼーションドリンクkiyasume1ケース(24本入)をプレゼント

■リラクゼーションドリンクkiyasumeとは

kiyasumeは「気が休まればそれでいい」をコンセプトにした、ゆずフレーバーの微炭酸飲料です。

ゆずのさわやかなフレーバーに、アロエ、乳酸菌、グリシンのやさしさをプラス。

・仕事や勉強、家事の合間に

・散歩の途中に

・サウナやおふろ上がりに

・寝る前のひとときに

・なんでもないスキマ時間に

kiyasumeを飲めば、いつでもどこでもリラックスできます。

