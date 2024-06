【RIG 300 PRO HC ゲーミングヘッドセット】6月20日 発売価格:5,478円【RIG 600 PRO HS ゲーミングヘッドセット】9月26日 発売予定価格:16,940円

3goo(サングー)は、「RIG 300 PRO HC ゲーミングヘッドセット」を日本国内にて本日6月20日より発売した。価格は5,478円。

本製品は、精密にチューンナップされた40mmドライバーとノイズ遮断イヤーカップが調和し、豊かな低音と正確な高音を再現するゲーミングヘッドセット。3.5mmプラグの有線接続で、PS5、PS4、Nintendo Switch、Xbox、PC、モバイルといった様々なプラットフォームに対応する。

また、今回の「RIG 300 PRO HC ゲーミングヘッドセット」発売と同時に、「RIG」シリーズ初のデュアルワイヤレス対応ゲーミングヘッドセット「RIG 600 PRO HS」が9月26日に発売されることも発表された。

「RIG 600 PRO HS」は、無線USB-Cドングルを介した低遅延ワイヤレス接続に加え、モバイル機器向けBluetooth接続にも対応。ゲームモード、Bluetoothモード、デュアルモードを自由に切り替えて使用することができ、iOSまたはAndroidデバイスとBluetooth接続によりペアリングすることで、モバイルアプリを通じて詳細な設定も行なえる。

また、高度な音響設計による高音質の実現、通気性の高い布製のイヤーパッドと、高い耐久性を誇るクッション付きヘッドバンドなどにより、⻑時間のゲームプレイに適した商品となっている。

PS5、PS4、Nintendo Switch、Xbox、PC、Mobile に対応 40mmドライバーが豊かな低音と正確な高音を実現 耐久性に優れた233gの超軽量ヘッドセットフレーム S・M・L のサイズ調整が可能 ノイズ遮断イヤーカップ フリップアップで収納可能なマイク 布製パッドのヘッドバンドとイヤークッション PlayStationの3Dオーディオに対応 インラインボリューム&ミュートコントロール 3.5mmプラグの有線接続で様々なプラットフォームに対応

2.4GHz USB-C ドングル接続とBluetooth5.1接続のデュアルワイヤレス対応 高感度40mmドライバーユニットが豊かな低音を再現 精密に調整されたハウジングによる均整の取れたゲームオーディオ マイク非使用時はヘッドセット本体内に収納可能 軽量設計かつ通気性の高い布製イヤーパッドで快適な装着感 クッション付き高耐久ヘッドバンド モバイルアプリ「RIG 600 PRO NAVIGATOR」で詳細なカスタマイズ可能 PS5、PS4、Xbox、Nintendo Switch、PC、モバイルなど Bluetooth接続時のバッテリー駆動時間最大24時間 2.4GHz ワイヤレス接続時のバッテリー駆動時間最大18時間 USB-C 充電(ケーブル付属) 重量約240g

