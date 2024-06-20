２０日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・５年物国債の入札

１５：００ 独・生産者物価指数

２０：００ 英・ＭＰＣ（英中央銀行金融政策委員会）議事要旨

２１：３０ 米・四半期経常収支

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）

※日・東京都知事選告示



○決算発表・新規上場など



決算発表：サツドラＨＤ<3544>

※東証スタンダード上場：タウンズ<197A>

※東証グロース上場：ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ<194A>，ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>



出所：MINKABU PRESS