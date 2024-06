ブロックバリューマネジメントは、顧客の資産をより安全に保護するため、新たに「BlockValue Win Supreme G11専用地震補償」を開始しました。

ブロックバリューマネジメント「BlockValue Win Supreme G11専用地震補償」

補償内容:地震による損傷に対する補償

補償価格:660万円/台

補償期間:1年間

補償費用:年額59,500円(税込)/台

志賀町第一データセンターは最新の耐震対策を施していますが、地震によるリスクを完全に排除することはできません。

そこで、万が一の地震に備えたサーバー専用の地震補償プランを用意しました。

本地震補償プランは、同社との保守管理契約に付帯する特約として提供されます。

