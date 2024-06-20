日経225先物テクニカルポイント（20日夜間取引終了時点）
20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円安の3万8340円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39600.90円 ボリンジャーバンド3σ
39298.87円 ボリンジャーバンド2σ
38996.83円 ボリンジャーバンド1σ
38911.47円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38694.80円 25日移動平均
38635.00円 一目均衡表・転換線
38535.00円 一目均衡表・基準線
38414.00円 5日移動平均
38392.77円 ボリンジャーバンド-1σ
38340.00円 20日夜間取引終値
38310.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38090.73円 ボリンジャーバンド2σ
37788.70円 ボリンジャーバンド3σ
35720.25円 200日移動平均
244.44円 19日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39600.90円 ボリンジャーバンド3σ
39298.87円 ボリンジャーバンド2σ
38996.83円 ボリンジャーバンド1σ
38911.47円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38694.80円 25日移動平均
38635.00円 一目均衡表・転換線
38535.00円 一目均衡表・基準線
38414.00円 5日移動平均
38392.77円 ボリンジャーバンド-1σ
38340.00円 20日夜間取引終値
38310.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38090.73円 ボリンジャーバンド2σ
37788.70円 ボリンジャーバンド3σ
35720.25円 200日移動平均
244.44円 19日日経平均株価現物終値
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