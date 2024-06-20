　20日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円安の3万8340円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39600.90円　　ボリンジャーバンド3σ
39298.87円　　ボリンジャーバンド2σ
38996.83円　　ボリンジャーバンド1σ
38911.47円　　75日移動平均
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38694.80円　　25日移動平均
38635.00円　　一目均衡表・転換線
38535.00円　　一目均衡表・基準線
38414.00円　　5日移動平均
38392.77円　　ボリンジャーバンド-1σ
38340.00円　　20日夜間取引終値
38310.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38090.73円　　ボリンジャーバンド2σ
37788.70円　　ボリンジャーバンド3σ
35720.25円　　200日移動平均
244.44円　　19日日経平均株価現物終値


株探ニュース