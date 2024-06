バックマン・ターナー・オーヴァードライヴは、70年代前半にツアーで使用していたBTOロゴをかたどった大きなステージ・ライトを重くて使いづらいと、砂漠の中に捨て去ったそうだが、いまはそれを後悔しているという。昨年、バックマン・ターナー・オーヴァードライヴの活動を再開したランディ・バックマンは『Ultimate Classic Rock』のインタビューで、こう話している。「あれはものすごく重かったんだ。1インチ(約2.5センチ)の厚みのベニヤ板にボルトを打ちつけ、いくつもの電球にネオン、ワイヤー、ソケットが付いてた」

Why BTO Ditched Their Famous Neon Stage Sign in the Desert: https://t.co/YODEszAYXN