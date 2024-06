恋愛タイプが分かる「においタイプ診断」も！参加型体験イベント「におい展2」

『「におい」はあなたの「本質」を語る』をテーマにした参加型体験イベント「におい展2」を町田モディで2024年7月5日(金)〜8月31日(土)に開催します。

におい展2

会期 : 2024年7月5日(金)〜8月31日(土)

時間 : 10:30〜20:00

※入場は閉場の30分前まで

※最終日のみ18:00まで

会場 : 町田モディ 8階特設会場

(東京都町田市原町田6丁目2-6)

入場料(税込) : 前売券 一般 1,200円/小中学生 800円

当日券 一般 1,300円/小中学生 900円

※未就学児以下無料

主催 : 「におい展2」実行委員会

URL :

https://nioiten.jp/nioiten2/

2016年名古屋を皮切りに、東京・大阪・北海道・福岡など全国各地で開催された「におい展」。

そんな「におい展」が新たなテーマを引っ提げパワーアップをして帰ってきます。

「におい展2」は“におい”ד本能”ד恋愛”の関係性に迫った内容となっており、様々なにおいを嗅ぐことで本当の自分を知ることができる参加型体験イベントです。

会場には男女のフェロモンや媚薬として使われていた香料など、恋愛にまつわる様々なにおいを展示。

さらには自分の猫かぶり度や恋愛タイプが分かる診断も楽しめます。

嗅覚を通して私たちの本能に問いかけてくる、様々なにおいを楽しめます。

【展示内容】

■においタイプ診断

自分がどんな恋愛タイプなのかが分かる「においタイプ診断」を実施。

展覧会を進んでいくと、最終的に16個に分かれた恋愛タイプが分かります。

相性の良いタイプ、悪いタイプなども分かるので恋人や気になる人と一緒に挑戦してみて下さい。

■時代を彩ったにおい

偉人たちが恋愛のために使ったにおいを展示。

多くの人間を虜にしたにおいを楽しめます。

さらに、時代ごとに流行っていた香料もあわせて紹介します。

■猫かぶり度チェック

様々な質問であなたの猫かぶり度を判定。

自分では気付いていない、意外な自分の一面を知ることが出来るかも…!?

■恋に効くにおい

恋愛のネガティブ要素を払拭できるようなにおいを展示。

あなたの悩みにぴったりなにおいに出会えるかも…!?

展示されているにおいはオリジナルグッズとしても発売予定です。

【オリジナルグッズ】

会場では、ECサイトで完売となった『スーパームスク』やにおいタイプ診断の16タイプ別おすすめフレグランスなど、オリジナルグッズが多数販売予定です。

「におい展」で展示された香料が入ったガチャガチャも販売されるので、あの激臭が手に入るかも…!?

