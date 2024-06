鎌田大地、クリスタル・パレス移籍は「7月初旬に公式発表」へ！すでに契約は締結か

今季限りでラツィオを退団することになった鎌田大地は、来月初旬にクリスタル・パレスへの移籍が発表されるようだ。

かつてアイントラハト・フランクフルトでともに戦ったオリヴァー・グラスナー監督が率いるクリスタル・パレスへの加入が濃厚だと言われていた鎌田大地。

しかしラツィオ退団が確定してからもなかなか動きが発表されておらず、どのような状況にあるかが不透明であった。

ただ今回移籍マーケットを専門とするジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えたところによれば、すでに鎌田大地とクリスタル・パレスの間では2年契約が結ばれているそう。

🚨🔵🔴 Understand Daichi Kamada has signed his contract as new Crystal Palace player, two year deal.



Medical also completed, here we go confirmed for free-agent signing. 🇯🇵



The announcement from #CPFC is currently planned for the beginning of July. pic.twitter.com/MpMiXwRisg