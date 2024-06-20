60Âå°Ê¹ß¤ÎÃËÀ¤ÏÍ×Ãí°Õ⁉¡Ä·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¡ÖÇ¢ÃÁÇò¡×¤¬¡ÖÍÛÀ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÀµ¤·¤¤ÂÐ½èË¡¤È¤Ï¡©
ËèÇ¯1²ó¤Ï¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿¦¾ì·ò¿Ç¡£·ò¿Ç·ë²Ì¤Î°Û¾ï¤ò¼¨¤¹¡Ö¡ö¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿¿ôÃÍ¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤¹¤°¤ËºÆ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
BMI¡¦·ì°µ¡¦Ç¢Åü¡¦´ãÄì¤Ê¤É¹àÌÜÊÌ¤Ë¤½¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤ÎÀµ¤·¤¤¸«Êý¤ò²òÀâ¤·¤¿¡Ø·ò¿Ç·ë²Ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¡Ù¡Ê±ÊÅÄ¹¨Ãø¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø·ò¿Ç·ë²Ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¡ÙÏ¢ºÜÂè32²ó
¡Ø¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¡ª¡Ö¸¡Ç¢¡×¤Ç°ú¤Ã³Ý¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤òµ¿¤¨¡Ù¤è¤êÂ³¤¯
Ç¢ÃÁÇò¤ÎÍÌµ
¸¡Ç¢¤Ç¤Ï¡¢Ç¢Åü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ç¢ÃÁÇò¡ÊPRO¡Ë¤ÎÍÌµ¤â¡¢È½Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¢¤ËÍÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÎÌ¤ò¡¢ÄêÀÅª¤ËÈ½Äê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¸¡ºº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¢Åü¤äÇ¢Àø·ì¤ÈÆ±ÍÍ¡¢»î¸³»æË¡¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¢ÃÁÇòÀìÍÑ¤Î»î¸³»æ¤ÎÀèÃ¼¤òÇ¢¤Ë¿»¤±¤Æ¡¢¿§¤ÎÊÑ²½¤ò¸«¤ÆÈ½Äê¤·¤Þ¤¹¡£¸¡ºº·ë²Ì¤Ï¡Ý¡Ê±¢À¡Ë¡¢¡Ü¡Ý¡Êµ¼ÍÛÀ¡Ë¡¢1¡Ü¡ÊÍÛÀ¡Ë¡¢2¡Ü¡¢3¡Ü¤Þ¤Ç¤Î5ÃÊ³¬¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¡ºº»æ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï4¡Ü¤Þ¤Ç¤Î6ÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¢ÃÁÇò¤Ï¡¢·ì±ÕÃæ¤ËÍÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¡¢¿ÕÂ¡¤Ç½½Ê¬¤Ë²ó¼ý¤µ¤ì¤º¡¢Ç¢¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÉÂµ¤¤È¤·¤Æ¤ÏËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¡¢»ÒµÜÂÎ¿Õ±ê¡¢ÅüÇ¢ÉÂÀ¿Õ¾É¡¢¹â·ì°µÀ¿Õ¾É¤Ê¤É¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ç¢Ï©´¶À÷¾É¤Ç¤â¡¢Ç¢ÃÁÇò¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤··ò¹¯¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢Ç¢Ãæ¤Ë¾¯ÎÌ¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬ÍÏ¤±¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈèÏ«¤ä¿åÊ¬ÀÝ¼èÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÇ¢¤¬Ç»½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢È½Äê¤¬¡Ü¡Ý¤ä1¡Ü¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ã¤·¤¤±¿Æ°¸å¤â¡¢ÍÛÀ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´¶À÷¾É¤Ê¤É¤Ç¹âÇ®¤¬½Ð¤¿¸å¤ä¡¢½÷À¤Ç¤ÏÀ¸ÍýÁ°¸å¤ËÍÛÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î²ÄÇ½À¤¬...
É½27¤Ë¡¢ÎáÏÂ2Ç¯ÅÙ¡Ê2020Ç¯ÅÙ¡Ë¤ÎÅìµþÅÔ¤ÎÆÃÄê·ò¿Ç¤Î·ë²Ì¤òºÜ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ç¤Ï40Âå¡Á60Âå¤Ç¡¢7¡Á9¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤¬¡Ü¡Ý¤Îµ¼ÍÛÀ¡¢70ºÐ°Ê¾å¤Ç¤Ï11¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬µ¼ÍÛÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿50Âå¤Þ¤Ç¤Ï1¡Ü¤¬2¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÂæ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢60Âå°Ê¹ß¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·3¡Ü¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢70Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÌ¤Ëþ¤Ç¤¹¡£
½÷À¤Ç¤Ï60Âå¤Þ¤Ç¤Ï¡Ý¤¬90¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¼ÍÛÀ¤Ï4¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÂæ¤«¤é6¥Ñ¡¼¥»¥ó¥ÈÂæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿3¡Ü¤Ï0.1¡Á0.2¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¿Ç¤Ç¡Ü¡Ý¤ä1¡Ü¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¿´ÇÛ¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Ç¢Åü¤äÇ¢Àø·ì¤âÍÛÀ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥ì¥¢¥Á¥Ë¥óÃÍ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¡¢¿ÕÂ¡Æâ²Ê¤Ê¤É¤Ç¿Ç¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡Ø¡Ö¿Í¹©Æ©ÀÏ¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤⁉¡Ä¡ÖÇ¢¸¡ºº¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖCKD¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤ØÂ³¤¯
¡Ö¿Í¹©Æ©ÀÏ¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤⁉¡Ä¡ÖÇ¢¸¡ºº¡×¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖCKD¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©