日本では「AIゆりこ」、世界では…？ 選挙イヤーで注目される「生成AI」の選挙活動ツールとしての活用法

今月12日、3期目に向けて都知事選への立候補を表明した小池百合子氏(現職)が、翌13日に自身のX(旧Twitter)アカウントで「AIゆりこ」の動画を公開した。

緑色のジャケット姿の「AIゆりこ」は生成AIで製作されたと見られるが、その容姿や声は確かに本人と似ており、ニュースキャスター時代の同氏を彷彿させる。若干たどたどしい口調ながらも「子育て支援」など小池都政の実績をアピールしており、1日で約700万アクセスを記録したという。

今月20日の告示前ではあるが事実上は選挙活動ツールの一環と見られ、今後「AIゆりこ」の動画は(来月7日投開票の)選挙終了まで更新されるという。

多言語国家のインドではどう使われているか

今年は日本だけでなく、世界数十ヵ国で数十億人の有権者が投票する選挙イヤーとなり、そこでの生成AIの活用が(良い面でも悪い面でも)注目されている。

たとえばインドでは既に4月19日から6月1日までに7段階(地域)に分けて総選挙が実施され、9億6800万人以上が選挙登録し、そのうち6億4200万人が実際に投票した。この大規模な選挙で辛勝したナレンドラ・モディ政権が3期目を担うことになった。

インド全土では22の公用語をはじめ、ゆうに数百種類の言語が使われていると見られている。このため複数の候補者の選挙陣営は、予め生成AIで製作したチャットボットを用意した。これが選挙公約などを各地域の言語に自動翻訳し、候補者そっくりの声で有権者に電話メッセージを伝えて自身への投票を呼び掛けた。

生成AIで製作されたモディ首相のアバターもスマホアプリ「WhatsApp」上で公開された。このアバターは画像にやや不自然な点が見受けられるものの、モディ首相そっくりの容姿と声で短い選挙メッセージを有権者に伝えた。しかも各有権者の名前を呼んで語り掛けたという。

また台湾では、1月に実施された総統選で(同じく生成AIで作られたと見られる)蔡英文氏(前総統)のアバターが何故か暗号通貨への投資を呼びかけるメッセージを発信したとされる。

一方、2月に総選挙が行われたインドネシアでは故スハルト大統領の生成AIアバターがX上で公開されて自党への投票を呼びかけ、同じく2月に総選挙が実施されたパキスタンでは汚職の罪で刑務所に服役中のカーン元首相の生成AIアバターが選挙メッセージを読み上げた。当然ながら、これらは倫理的・道義的な面で物議を醸した。

米国の大統領選では生成AIが地味に使われる

こうした中、11月に大統領・上下両院議会をはじめ総選挙が実施される米国では、むしろ生成AIへの警戒感が強まっている。

既に今年1月、ニューハンプシャー州で実施された予備選では生成AIで作られた偽のバイデン大統領のディープフェイク音声が有権者に投票しないよう電話で呼びかけるという事件が起きている。

このディープフェイク音声を製作したのは、ニューオーリンズ在住のプロ・マジシャンであることが後に発覚した。

彼は「1月に民主党の(バイデン氏とは別の)次期大統領候補の関係者から150ドル(約2万3000円)の報酬で依頼を受け、既製品のAIソフトを使って20分足らずの作業時間でバイデン氏のフェイク音声を製作した。これが(候補関係者によって)悪用されるとは夢にも思わなかった」と(する旨を)証言している。

また、これを取材したテレビ局レポーターの目の前で実際にフェイク音声を製作して見せたが、その様子は全米放送された。

この事件を受け、FCC(連邦通信委員会)は5月に生成AIによるディープフェイク電話を禁止する規制を打ち出した。

これら一連の出来事が影響したせいか、トランプ陣営は今のところ「生成AIを選挙運動に使う予定は一切無い」とする旨を述べている。

一方、バイデン陣営も生成AIで大統領のアバターを製作するといった目立った使い方は控え、むしろ「支持者に選挙資金を募るメールの文案を生成AIで作成する」といった地味ながらも生産性向上につながる使い方に限定するという。

こうした事から、もっと派手な生成AIの使い方を期待していた一部の選挙コンサルタント等からは「これでは、まるで吠えない犬だ」という失望の声が聞かれるという。

生成AI製の候補者を擁立する動きも

他方で、もっと奇抜で大胆な生成AIの使い方も報じられている。

●An AI Bot Is (Sort of) Running for Mayor in Wyoming(WIRED, Jun 12, 2024)

米ワイオミング州シェイアン(Cheyenne)市で同じく11月に実施される市長選挙では、同市の図書館に勤務するビクター・ミラーという男性が立候補した。

彼は予めOpenAIのChatGPTをベースに「VIC(Virtual Integrated Citizen)」というチャットボット(対話型AI)を製作し、これに過去の市政データや市民の日頃の要望などを大量に機械学習させて、本物の市長に匹敵する有力候補を作り出した。

実際に、それが人間のような声で語るデモも公開されているが、その様子を聞くと本物の人間と結構まともな会話をしているのが分かる。

今後の選挙戦を通じて、このVICというAI候補者が事実上戦い、もしも当選した暁にはシェイアン市政は全て、このAI市長が行う。逆にビクター・ミラーという人間は、そのAI候補者・市長の操り人形に過ぎないという。

もちろん法的、あるいは制度的にはAIが市長に立候補できるはずがない。そこで形式的にはミラー氏が立候補するが、実質的にはAIが選挙戦や同市の政治を行うのだという。

ただ、このAIの立候補が明らかになるとOpenAIはただちに抗議声明を発表し、その中で「こうしたChatGPTの使い方は我々の選挙運動ポリシーに違反しており、AI候補の取り下げに向けた行動を起こす」と(する旨を)通告した。

これに対しミラー氏は、「もしもOpenAIからChatGPTの活用を禁止された場合には、メタ(旧フェイスブック)が提供するオープンソース・コードの大規模言語モデル『Llama 3』に切り替える」という計画を述べている。誰でも自由に使えるオープンソースである以上、それでAI候補者を作り出すのも問題無いというわけだ。

ただ、ワイオミング州の選挙当局は今、こうしたAI候補者が本当に合法かどうか調査中とされる。つまり未だ予断を許さない状況にある。

第三者から見ると、こうした動きは一種の「おふざけ」に思えるかもしれないが、ミラー氏のような当事者に言わせると「一旦当選すると市民の要望を蔑ろにする人間の政治家よりも、むしろ本当に有権者の声を(機械学習で)掬いあげるAI市長に政治を任せるべきだ」とする真面目な政治運動なのだという。確かに一理ある。

開成東大卒の「天才AIエンジニア」が都知事選出馬…オードリー・タンに背中を押されて決めた「圧倒的危機感」と、ヤバすぎるリアル