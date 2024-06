富士山がモチーフ！NORQAIN「NEVEREST MT. FUJI SPECIAL EDITION」

NORQAINは、富士山をシンボルにしたモデル「NEVEREST MT. FUJI SPECIAL EDITION」を発表しました。

NORQAIN「NEVEREST MT. FUJI SPECIAL EDITION」

<仕様>

ムーブメント :マニュファクチュールキャリバー NN20/1、

70時間パワーリザーブ、27石のルビー、

ノルケインのコアバリュー

“Adventure - Freedom - Independence”と

刻印されたブリッジ、毎時28,800振動(4Hz)

ダイアル :ホワイトグレーシャー文字盤、

ネイビーカラーのダイヤモンドカットされた

針とインデックス、X1スーパールミノバ

ケース :316Lステンレススチール、

ケースサイドにノルケインプレート、

ケース径40mm、厚さ12.55mm、ストラップ幅20mm、

200M防水

ガラス/ケースバック:両面無反射コーティング済みサファイアクリスタルガラス、

サファイアクリスタルケースバック

国際保証 :国際保証4年(購入時に必要事項を記入することにより+1年)

<品番>

NN1001SC2A/WGL109/150S

<価格>

ブレスレット仕様:660,000円(税込)

NORQAINは、富士山をモチーフにしたモデル「NEVEREST MT. FUJI SPECIAL EDITION」を発表。

ノルケインにとって山の頂きは、最高峰に挑み続けることのシンボルでありブランドの最も大切なバリューです。

中でも富士山はノルケインにとって特別な存在です。

世界には有名な山々が無数にありますが、独立峰すなわち単独の形でそびえる山は、ノルケインのブランドロゴのモチーフともなっているスイスのマッターホルンやアフリカ最高峰のキリマンジェロ、そして日本の富士山などごくわずかです。

他の誰にも依存せず、孤高の存在としてそびえたつ。

その存在を眺め、スイス時計の頂きを目指したいという決意からノルケインはスタートしました。

そして、そのスピリットに共鳴し、世界に先駆けて展開したのがノルケインジャパンと日本の正規販売店だったのです。

ブランドの誕生から6年、大きな飛躍を遂げた今、ついに日本人にとっての最高峰、富士山を掲げた特別モデルを発表しました。

■白い頂きを連想させるカラーリング、ケースバックに刻まれる富士山のシルエット

NEVEREST MT. FUJI SPECIAL EDITIONは、ノルケインのコレクションの中でも最高峰の頂きに挑むことをイメージしたNEVERESTモデルをベースに開発されました。

NEVERESTとはNEVER REST、決して休まない、夢をつかむまであきらめないというメッセージを表しています。

このモデルは、定番モデルと同じく世界最高峰のマニュファクチュールキャリバーを搭載しながら、富士山の頂きを連想させるグレーシャー文字盤とネイビーのインデックス、針を採用。

さらにケースバックには富士山のシルエットが刻まれます。

世界の数少ない独立峰であり、登山家の誰もが頂点に立ちたいと願う富士山をモチーフにしたモデルは、日本をはじめ世界のファンにとって記念すべきモデルです。

なおNEVERESTモデルの売上げの10%は、バタフライ・ヘルプ・プロジェクトに寄付され、ヒマラヤ山脈で命を落としたシェルパの家族への支援と、彼らの子供たちが教育を受けるために使われています。

■About NORQAIN

2018年に設立されたノルケインは、スイス時計業界の中心地であるニドー(ビール/ビエンヌ)にある家族経営による完全に独立したスイス機械式時計ブランドです。

取締役会は時計業界のエキスパートとエリートアスリートで構成され、2022年からはジャン-クロード・ビバーが取締役会顧問を務めています。

スイス時計の新しい頂点に挑み続けるノルケインは、インディペンデンス、アドベンチャー、フリーダムの3つのコレクションを制作。

すべてのモデルはスイス製の機械式ムーブメントを搭載しています。

2020年には、世界最高峰ムーブメント製造ファクトリーのケニッシ社と長期的なパートナーシップを結び、2つのマニュファクチュールキャリバーを発表しました。

ノルケインは2022年にNYRRオフィシャルパートナーに就任、このパートナーシップを通してTCSニューヨーク・シティ・マラソンなどの主要レースのオフィシャルタイムキーパーを務めています。

さらにノルケインはBMWベルリン・マラソンのオフィシャルタイムキーパーも2023年から務めており、これは主要メジャーマラソン大会とのパートナーシップ第2弾です。

全米ホッケーリーグ選手協会(NHLPA)の誇り高いパートナーとして、スペングラーカップ・ダボスのオフィシャルタイムキーパーも務めています。

またノルケインは、2022年8月スイス・クライメイト社のCO2-NEUTRAL認証を取得。

持続可能なサプライチェーンと地球環境への負荷低減を重視した時計を製造するために革新的なソリューションの開発に取り組んでいます。

現在ノルケインは、ヨーロッパ、日本、米国などの主要な国々で販売されており、スイスのブヘラーやキルショッフェル、ドイツのヴェンペ、米国のウエスタイム、トルノー、ゴブバーグとリーズ、カナダのローロ、ドバイのアーメッドセディキ&サンズ、日本では機械式時計のプロフェッショナルである40店舗以上の正規販売店で取り扱われています。

また2021年12月にはノルケイン初のフラッグシップブティックをスイス・ツェルマットにオープン。

そのわずか半年後にシンガポールのオーチャードロードに2店舗目のブティックをオープン。

さらに2023年11月には初となるポップアップショップをニューヨークにオープン。

また、11月にスイスのチューリッヒに3店舗目のブティックをオープンしました。

