ハート型のコンフェ入り！キッシーズ「ヨーヨーふうせん キラキラハートピンクアソート」

キッシーズは透明な水ヨーヨーにハート型のコンフェッティを仕込んだ、「ヨーヨーふうせん キラキラハートピンクアソート」を2024年6月21日(金)に発売します。

キッシーズ「ヨーヨーふうせん キラキラハートピンクアソート」

希望小売価格: 1,100円(税別1,000円)

内容 : コンフェッティ入りヨーヨー風船10個、ピンクの糸ゴム10本、

パッチンクリップ10個、パッチンスタンド1個、専用ポンプ1個

URL :https://ouchi-ennichi.jp/?pid=181295297

キッシーズは透明な水ヨーヨーにハート型のコンフェッティを仕込んだ、「ヨーヨーふうせん キラキラハートピンクアソート」を2024年6月21日(金)に発売!

おうち縁日や個人で楽しめる小売り用10個入りパックと、お祭りや小〜大規模なイベントでヨーヨーつりが楽しめる業務用の50個入りパックの2種類です。

■細部へのこだわり

水ヨーヨー本体は品質の良いものを使いたいということから、生産メーカーの鈴木ラテックス社に供給してもらいました。

そしてたくさんの色柄の中から、膨らませた時の見た目が特に可愛いものだけを選び、20種類以上あるコンフェッティとの相性を一つ一つ検証。

子供だけでなく女性がカワイイ!と思える組み合わせで厳選しました。

また、せっかくなら糸ゴムもかわいいほうがいいとの意見から、ピンク色の指定色の糸ゴムを信頼のおけるゴム製品メーカーに生産依頼。

・ヨーヨーふうせん キラキラハートピンクアソート50個入りパック(業務用)

希望小売価格: オープン価格

内容 : コンフェッティ入りヨーヨー風船50個、ピンクの糸ゴム50本、

パッチンクリップ50個、パッチンスタンド1個

URL :

https://ouchi-ennichi.jp/?pid=181295258

■販売場所

<実店舗>

●ハンズ(一部店舗)

6月22日(土)より、ハンズ各店(札幌店、新宿店、渋谷店、銀座店、横浜店、ららぽーと湘南平塚店、ビビット南船橋店、柏店、大宮店、ららぽーと富士見店、梅田店、心斎橋店、あべのキューズモール店、江坂店、広島店、博多店、鹿児島店)にて、順次発売予定

※10個入りのみの販売

●ロフト(一部店舗)

7月5日(金)より、ロフト各店(ロフト四街道店、流山ロフト、新三郷ロフト、吉祥寺ロフト、国分寺ロフト、ロフト木場店、横浜港北ロフト、横須賀ロフト、新潟ロフト、岐阜ロフト、東郷ロフト、名古屋みなとロフト、栄ロフト、梅田ロフト、千里バンパクロフト、倉敷ロフト、天神ロフト、小倉ロフト、佐賀ロフト、宮崎ロフト、鹿児島ロフト)にて、順次発売予定

※10個入りのみの販売

※期間限定の展開になります

※店舗により在庫状況が異なる場合があります

●キッシーズパーティーストア 名古屋実店舗

所在地 : 〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

営業時間: AM9:00-PM5:30

定休日 : 土日祝日

駐車場 : あり(12台)

URL :

https://www.kishis.co.jp/new.store.html

<オンライン販売>

●お祭り問屋の岸ゴム 楽天市場店

https://www.rakuten.ne.jp/gold/kishi-gum/

●お祭り問屋の岸ゴム Yahoo!ショッピング店

https://shopping.geocities.jp/kishi-gum/

●おうち縁日 by キッシーズ

https://ouchi-ennichi.jp/

●会員制卸サイトeホールセール

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_index.cgi

※パッケージには作り方の説明書と動画説明の二次元コードがついています

