英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書のレビューエクササイズから特別に一部を抜粋して紹介する。

5分間英単語のエクササイズに挑戦

次の1〜5の文の後ろにつなげるのに適切なものを[ ]内から選ぼう。

[ more / or not / through it / for the world / to our feet ]

[1]

I don't understand. Please walk us ( ).

[2]

We wouldn't miss it ( ).

[3]

I couldn't agree with you ( ).

[4]

She is now my wife, believe it ( ).

[5]

Her powerful voice brought all of us ( ).

正解はこちら

[1] through it

I don't understand. Please walk us through it.

わかりません。説明してください。

(walkの解説記事:「自転車を押して歩く」を英語でどう言う?)

[2] for the world

We wouldn't miss it for the world.

私たちは、それを絶対逃しません。

(missの解説記事:「絶対に行くよ!」を英語でどう言う?)

[3] more

I couldn't agree with you more.

完全に同意します。

(agreeの解説記事:「全く同感です!」を英語でどう言う?)

[4] or not

She is now my wife, believe it or not.

信じられないかもしれないが、彼女は今、私の妻だ。

(believeの解説記事:「信じられないかもしれないけど…」を英語でどう言う?)

[5] to our feet

Her powerful voice brought all of us to our feet.

彼女の力強い歌声に、全員が立ち上がった。

(bringの解説記事:「思い出がよみがえってくる」を英語でどう言う?)

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)