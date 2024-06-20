20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比150円安の3万8340円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8570.76円に対しては230.76円安。出来高は7594枚だった。



TOPIX先物期近は2715ポイントと前日比13.5ポイント安、TOPIX現物終値比13.64ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 38340 -150 7594

日経225mini 38340 -150 133025

TOPIX先物 2715 -13.5 6350

JPX日経400先物 24890 -35 1019

グロース指数先物 621 +2 1155

東証REIT指数先物 売買不成立



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