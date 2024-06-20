　20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比150円安の3万8340円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8570.76円に対しては230.76円安。出来高は7594枚だった。

　TOPIX先物期近は2715ポイントと前日比13.5ポイント安、TOPIX現物終値比13.64ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 38340　　　　　-150　　　　7594
日経225mini 　　　　　　 38340　　　　　-150　　　133025
TOPIX先物 　　　　　　　　2715　　　　 -13.5　　　　6350
JPX日経400先物　　　　　 24890　　　　　 -35　　　　1019
グロース指数先物　　　　　 621　　　　　　+2　　　　1155
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース