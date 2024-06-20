日経225先物：20日夜間取引終値＝150円安、3万8340円
20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比150円安の3万8340円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8570.76円に対しては230.76円安。出来高は7594枚だった。
TOPIX先物期近は2715ポイントと前日比13.5ポイント安、TOPIX現物終値比13.64ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 38340 -150 7594
日経225mini 38340 -150 133025
TOPIX先物 2715 -13.5 6350
JPX日経400先物 24890 -35 1019
グロース指数先物 621 +2 1155
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は2715ポイントと前日比13.5ポイント安、TOPIX現物終値比13.64ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 38340 -150 7594
日経225mini 38340 -150 133025
TOPIX先物 2715 -13.5 6350
JPX日経400先物 24890 -35 1019
グロース指数先物 621 +2 1155
東証REIT指数先物 売買不成立
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