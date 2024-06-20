20Æü¡¡¶å½£¤ÏÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¡¡ÅÚº½ºÒ³²¤äÆ»Ï©¤Î´§¿å¤Ë·Ù²ü¡¡À²¤ì¥¨¥ê¥¢¤â½ê¡¹¤Ç±«
º£Æü20Æü¤Ï¡¢Á°Àþ¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¶å½£¤Ç¶ÉÃÏÅª¤ËÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¡£Âç±«¤Ë¤è¤ëÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤ò¡£À²¤ì¤ë´ØÅì¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¸á¸å¤Ï»³±è¤¤¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¡£
Çß±«Á°ÀþÄäÂÚ¡¡¶å½£¤ÏÂç±«¤Î½ê¤â
º£Æü20Æü¤Ï¡¢Çß±«Á°Àþ¤¬¶å½£ÆîÉôÉÕ¶á¤ËÄäÂÚ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ìë¤Ë¤Ï¶å½£¤ÎÀ¾¤ËÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤·¡¢ÌÀÆü21ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ¶å½£ËÌÉô¤òÄÌ²á¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¶å½£ÆîÉô¤Ï¡¢ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬¹çÎ®¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÆÃ¤Ë±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¡¢Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶å½£ËÌÉô¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ìë¤Ï¶ÉÃÏÅª¤ËÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»Í¹ñ¤ÏÅ·µ¤²¼¤êºä¡¡ËÌ³¤Æ»¤â½ê¡¹¤Ç±«
»Í¹ñ¤ÏÃëº¢¤«¤é¼¡Âè¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤À¤·¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤âÌë¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶áµ¦¤äÅì³¤¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤Ï¤Ë¤ï¤«±«¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÅì¹Ã¿®¡¢ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤Ï¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢ÆüÃæ¤Ï¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¸á¸å¤Ï»³±è¤¤¤Ç±«±À¤¬Í¯¤¤¤Æ¡¢µÞ¤Ë¥¶¥Ã¤È±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÏÆîÀ¾Éô¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì´Ö¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÌÉô¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìÉô¤â¸á¸å¤Ï¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Æì¤Ï±À¤¬Â¿¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢À²¤ì´Ö¤¬½Ð¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾ø¤·½ë¤µ¤¬Áý¤¹½ê¤â¡¡Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò
º£Æü20Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢²Æì¤Ç¤Ï¹¤¯30¡î¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÉÔ²÷¤Ê¾ø¤·½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£È¬½Å»³ÃÏÊý¤Ë¤ÏÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤ò¤È¤ë¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÇÎÃ¤·¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶å½£¤Ï±«¤Î±Æ¶Á¤Çµ¤²¹¤Î¾å¤¬¤êÊý¤¬Æß¤¯¡¢Ê¡²¬¤Ç¤Ï25¡î¡¢¼¯»ùÅç¤Ï23¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ºòÆü19Æü¤è¤êÂçÉý¤ËÄã¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ãæ¹ñÃÏÊý¤«¤é´ØÅì¹Ã¿®¤Ï¡¢27¡î¤«¤é30¡î¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºòÆü19Æü¤Û¤É¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥à¥·¥à¥·¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¢¤¬³é¤¯Á°¤Ë¿åÊ¬¤ò¤È¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤Ï¡¢Æüº¹¤·¤ÎÎÏ¤Çµ¤²¹¤¬¥°¥ó¤È¾å¾º¡£30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢»¥ËÚ¤Ç26¡î¤È´À¤Ð¤àÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÉô¤äÅìÉô¤Ï¡¢20¡î¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
Âç±«¤¬È¯À¸¡¡¤È¤ë¤Ù¤ÂÐ±þ¤Ï
¼ÂºÝ¤ËÂç±«¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ ²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ë¤Ï¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉáÃÊ¤ÏÎ®¤ì¤ÎÃÙ¤¤²ÏÀî¤äÍÑ¿åÏ©¤Ç¤â¡¢Âç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤«¤µ¤¬Áý¤·¤¿¤ê¡¢Î®¤ì¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Áý¿å¤·¤¿ÍÑ¿åÏ©¤ÏÆ»Ï©¤È¤Î¶ÌÜ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ±¿Å¾¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ê¤ÉÄã¤¤Æ»Ï©¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Äã¤¤Æ»Ï©¤Ë¤Ï±«¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë´§¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Æ¸Î¾ã¤·¤¿¤ê¡¢¿å°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¢¤¬³«¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤·¤ÆÄÌ¤é¤º±ª²ó¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ »³¤Ê¤É¤ÎµÞ¤Ê¼ÐÌÌ¤Ï¤¤¤ÄÊø¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·è¤·¤Æ¶á¤Å¤«¤º¡¢¼ÐÌÌ¤È¤ÏÈ¿ÂÐÂ¦¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤äÂç±«·ÙÊó¤Î´í¸±ÅÙÊ¬ÉÛ¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤ò¾ï¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ ÃÏ²¼¤Ï¿»¿å¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢±«Ï³¤ê¤Ê¤É°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤éÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÏ²¼¤Ç¤Ï¡¢´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ëµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Â®¤ä¤«¤ËÃÏ¾å¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ ¾åÎ®¤Ë¥À¥à¤Î¤¢¤ë²ÏÀî¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥À¥à¤Î¿å°Ì¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âç±«¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹ß¤êÂ³¤¯¤È¡¢¥À¥à¤Ï·è²õ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÊüÎ®¤ò»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£