『呪術廻戦』が「ギネス世界記録」に認定された「世界でもっとも需要の高いテレビアニメ番組」の「認定基準」

あの大人気アニメがギネスに!?

大人気アニメ「呪術廻戦」が、この度あのギネス世界記録に登録決定したのをご存知でしょうか。

レコードタイトルはずばり、“世界でもっとも需要の高いテレビアニメ番組(Most in-demand animated TV show)”。世界のアニメファンが決める「クランチロール・アニメアワード 2024」にて、見事アニメ・オブ・ザ・イヤーも冠した本シリーズの世界的人気を考えると、なるほど納得の内容です。

/

TVアニメ『#呪術廻戦』

「ギネス世界記録2025」に登録決定!!

\

2025年版として発行される

ギネスブックに『呪術廻戦』が

"世界でもっとも需要の高いテレビアニメ番組”として

掲載されることが決定しました!

皆さん『呪術廻戦』を応援頂き

ありがとうございます!!

#JujutsuKaisen

(アニメ公式によるポストより)

しかしその一方で、発表をみた人々の間にはある疑問も浮かびました。それは、“世界でもっとも需要の高い”というのは一体どのようにして証明されたのか、というものです。アニメ公式アカウントによる上記発表や国内ニュース記事を概観しても、その認定基準についてまで詳しく触れているものはありません。

本作の世界的な人気については疑う余地もありませんが、同じく世界で人気のアニメ作品は無数に存在しています。そんな中、本作は一体どのように厳しい審査をクリアして、このレコードを達成することができたのでしょうか。

認定内容の詳細

原作の累計発行部数や映画の興行成績と違い、分かりやすく数字で表すことのできない“世界的な需要の高さ”。それを今回、本作はどのように示したのでしょうか。日本国内発の情報からはなかなかみつけられなかったその答えは、英語表示でのギネス世界記録ホームページ内にありました。

レコードについてのページと、ホームページ内のニュース記事“呪術廻戦がONE PIECEを抑えて世界で最も人気のあるアニメに選ばれる(JUJUTSU KAISEN named world’s most popular anime ahead of One Piece)”には、今回のレコードの詳細と、その基準として使われたデータについての具体的な説明が書かれています。上記によると、今回認定の根拠となったのは、データサイエンス企業・Parrot Analyticsによる分析データのようです。

記録の詳細としては、テレビアニメ「呪術廻戦」の“世界的な需要を示すレーティング”が、平均的なTV番組の71.2倍であったということが表記されています。因みにこの“需要”は、「消費者によって表現されたコンテンツへの関心、エンゲージメント、欲求、そして視聴率(筆者意訳)」(Atwal 2024)を基に算出されているとのこと。これだけだとまだぼんやりとしていますが、記事内の以下の説明からは、当社のシステムが日々収集している膨大かつ具体的なデータを基に、今回の数値がたたき出されていることが窺えます。

彼ら彼女らのシステムは、ビデオ消費(ストリーミングとダウンロード)、SNSのエンゲージメント(ハッシュタグ、いいね、シェア)、そしてリサーチアクション(例えばIMDbなどで番組について読む等)を含む何十億ものデータポイントを毎日とらえている。例えば、番組を視るまたはダウンロードするといった、消費者側の労力をより要するアクションは、需要を計算する際、より重みを増す(筆者意訳)(Atwal 2024)

数値で表すのが難しいテレビアニメの需要を測る方法が、こうしてギネスも認める程の基準で確立されていたことには驚きです。

さらに今回の件を調べる中でもうひとつ、日本国内ではあまり報じられていなかった情報もみつかりました。今回「呪術廻戦」が登録された“世界でもっとも需要の高いテレビアニメ番組”ですが、実は過去既に、本作の他にも記録を保持していた作品があったのです。

実は「呪術廻戦」以前にも…

「呪術廻戦」以前にこの“世界でもっとも需要の高いテレビアニメ番組(Most in-demand animated TV show)”※の記録を保持していた作品は、テレビアニメ「進撃の巨人」でした。

※ギネス世界記録ホームページ上のレコード表記はMost in-demand anime TV show

レコードの詳細ページによると、「進撃の巨人」の記録は昨年2023年1月末に達成されたものとのこと。同じくParrot Analyticsによる分析で、世界的な需要を示すレーティングが、平均的なTV番組の68.2倍を示したことによるものです。つまり今回の「呪術廻戦」の記録は、この「進撃の巨人」が保持する記録を68.2倍から71.2倍に塗り替えることで達成されたもののようでした。

ここでひとつ不思議なのが、実はこのテレビアニメ「進撃の巨人」によるギネス記録というのが、概観する限り日本国内ではほとんど注目・報道されていなかった点です。実際に、“進撃の巨人 ギネス”等で検索してみると、当該記録ではなく、原作の超大型版コミックス「巨人用 進撃の巨人」が“出版された最大の漫画本(Largest comic book published)”としてギネス世界認定されたニュースの方が、検索結果を大きく占めます。

これは推測ですが、作品公式側(講談社)が挑戦した上記漫画本の記録と違い、テレビアニメの記録は第三者であるParrot Analyticsのデータを基にした記録ということで、後述するように、作品公式側も反応してよいものか、判断が難しいところがあったのかもしれません。

世界でのアニメ展開、その距離感とハードル

過去の記事でも触れている通り、特にコロナ禍以降、世界でのアニメ人気や作品展開の様子が日本国内に向けても頻繁に報じられるようになってきました。

その一方で、今回の「呪術廻戦」の認定に関する詳細やアニメ「進撃の巨人」の記録が英語の情報に限られ、日本国内ではなかなか確認できなかったように、言語的なハードルや情報との距離感も依然として存在しているようです。

特に今回のParrot Analyticsをはじめ、耳慣れない(そして恐らく普段あまりやりとりのない)海外企業や団体が関与する記録や受賞に対しては、信憑性や公式/非公式性の観点等から作品公式側も容易に反応してよいものか、なかなか判断が難しいところなのだと思います。

とはいえ、あまりにもノータッチすぎれば、今回みつけたテレビアニメ「進撃の巨人」のギネス記録のように、せっかく世界で獲得した功績が、あまり日本国内では注目・報道されずに、人知れず埋もれてしまうといったことも生じかねません。もしかすると、作品公式が発表をしなければ、今回の「呪術廻戦」のギネス登録も、国内ではあまり知れ渡らずにいたのではないでしょうか。

今回は「呪術廻戦」アニメ公式側から発表があったように、近年は、日本国外の企業や団体が主催する記録やアワードに、日本の作品公式アカウントも反応を示すといったことも徐々にみられるようになってきました。

アニメが益々世界中で楽しまれ、評価される機会も増えてきた昨今、今後はせっかくのこうした世界での功績が知られずに終わらないよう、情報が日本国内のファンにも伝わり、アーカイブとしての記録も残っていくことを願わずにはいられません。

