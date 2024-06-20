HYDE、自身初のオリコン週間映像ランキング1位獲得＋今週末6/22よりツアー開幕
HYDEが6月12日、ライヴ映像作品『HYDE LIVE 2023』をリリースした。同作品が“オリコン週間Blu-ray Discランキング”にて初登場1位(6/24付)を獲得したほか、音楽作品のDVDとBlu-ray Discを合計した“オリコン週間ミュージックDVD・BDラキング”においても初登場1位となった。“オリコン週間映像ランキング”の1位は自身初となる。
ライヴ映像作品『HYDE LIVE 2023』は、全国7都市20公演で開催したソロツアー＜HYDE LIVE 2023＞より、ツアーを締めくくった千葉・幕張メッセ イベントホール公演の模様を収録したものだ。
なお、HYDEは6月22日のZepp Haneda(TOKYO)公演を皮切りに＜HYDE [INSIDE] LIVE 2024＞をスタートさせる。
■LIVE Blu-ray&DVD『HYDE LIVE2023』
2024年6月12日(水)発売
購入：https://hyde.lnk.to/live2023PR
【通常盤 Blu-ray】UIXV-10024 6,600円(税込)
【通常盤 DVD】UIBV-10061 5,500円(税込)
▼収録内容
＜HYDE LIVE 2023 Presented by Rakuten NFT＞2023年9月10日(日)＠幕張メッセ イベントホール公演の模様を収録
DEFEAT
AFTER LIGHT
PANDORA
TAKING THEM DOWN
SICK
WHO'S GONNA SAVE US
THE ABYSS
ON MY OWN
MAD QUALIA
DEVIL SIDE
INTERPLAY
GLAMOROUS SKY
6or9
MIDNIGHT CELEBRATION II
LET IT OUT
AHEAD
BLOODSUCKERS
I GOT 666(未発表曲)
HIDEAWAY
SEX BLOOD ROCK N' ROLL
※収録内容は通常盤Blu-rayと通常盤DVD、同一映像
●店舗別購入特典
店舗別に絵柄が異なる＜HYDE LIVE 2023＞のライヴ写真を使用したポスターまたはクリアファイルを各CDショップ＆インターネット販売サイトにてご購入のお客様に先着でプレゼント。
▼特典対象店舗
・UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルポスター
・VAMPROSE STORE：オリジナルクリアファイル
・楽天ブックス：オリジナルポスター
・タワーレコード：オリジナルポスター
・HMV：オリジナルポスター
・Amazon.co.jp：オリジナルポスター
・応援店舗：オリジナルポスター(全国CDショップ・インターネット販売サイト共通特典)
※ポスターサイズはA2です。
※クリアファイルサイズはA4です。
※映像商品いずれか1枚購入につき１つ特典を差し上げます。
※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。
※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。
特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。
※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。
※オリジナル特典対象店舗は応援店舗 オリジナルポスター(共通特典)は対象外となります。
■ニューアルバム『HYDE [INSIDE]』
※詳細は後日改めて
■＜HYDE [INSIDE] LIVE 2024＞
6月23日(日) 東京・Zepp Haneda ※BEAUTY & THE BEAST
6月25日(火) 東京・Zepp Haneda
6月26日(水) 東京・Zepp Haneda
7月14日(日) 北海道・Zepp Sapporo
7月23日(火) 愛知・Zepp Nagoya
7月24日(水) 愛知・Zepp Nagoya
8月06日(火) 大阪・Zepp Osaka Bayside
8月07日(水) 大阪・Zepp Osaka Bayside
8月10日(土) 宮城・仙台PIT
8月11日(日・祝) 宮城・仙台PIT
8月24日(土) 福岡・Zepp Fukuoka
8月25日(日) 福岡・Zepp Fukuoka
■追加公演＜HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA-＞
10月13日(日) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
open16:00 / start17:06
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
10月26日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場9-11ホール
10月27日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場9-11ホール
open15:30 / start17:06
（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/
※開場 / 開演時間は予定です。
▼チケット
●神戸ワールド記念ホール
・アリーナスタンディング ブロック指定 ￥9,350(税込)
・スタンド指定席 ￥9,350(税込)
・[FC限定] スタンド指定席 アップグレードシート ￥14,850(税込)
※チケット料金￥9,350＋アップグレード料金￥5,500(いずれも税込)
●幕張メッセ 国際展示場9-11ホール
・スタンディング ブロック指定 ￥9,350(税込)
・指定席 ￥9,350(税込)
・[FC限定] 指定席 アップグレードシート ￥14,850(税込)
※チケット料金￥9,350＋アップグレード料金￥5,500(いずれも税込)
※未就学児童入場不可
※再入場不可
※アリーナスタンディング ブロック指定、スタンディング ブロック指定チケットは整理番号順の入場です。
※スタンディングエリアのブロック分けは、公演日当日に会場にて発表いたします。
※公演の中止及び延期の場合以外は、払い戻しの対応はいたしかねます。予めご了承の上、チケットをご購入ください。
※神戸ワールド記念ホール公演は、演出やステージセットの決定後、ステージサイド席等の販売がある場合があります。
※アップグレードシート：HYDEIST / HYDERoom会員の方がお申込みいただけます。
一般受付：9月14日(土)10:00〜
関連リンク
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