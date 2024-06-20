スコットランドvsスイス スタメン発表
[6.19 EURO2024グループリーグ第2節](ラインエネルギーシュタディオン)
※28:00開始
<出場メンバー>
[スコットランド]
先発
GK 1 アンガス・ガン
DF 5 グラント・ハンリー
DF 6 キーラン・ティアニー
DF 13 ジャック・ヘンドリー
MF 2 アントニー ラルストン
MF 3 アンドリュー・ロバートソン
MF 4 スコット・マクトミネイ
MF 8 カラム マクレガー
MF 14 ビリー・ギルモア
FW 7 ジョン・マッギン
FW 10 チェ・アダムス
控え
GK 12 リアム ケリー
GK 21 ザンダー クラーク
DF 16 リアム・クーパー
DF 22 ロス マックローリー
DF 24 グレッグ テイラー
DF 26 スコット・マッケンナ
MF 11 ライアン・クリスティー
MF 17 スチュアート・アームストロング
MF 18 L. Morgan
MF 20 ライアン ジャック
MF 23 ケニー・マクリーン
MF 25 ジェームズ フォレスト
FW 9 ローレンス・シャンクランド
FW 19 T. Conway
監督
Stephen Clarke
[スイス]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 5 マヌエル・アカンジ
DF 13 リカルド・ロドリゲス
DF 22 ファビアン・シェア
MF 3 シルバン・ビドマー
MF 8 レモ・フロイラー
MF 10 グラニト・ジャカ
MF 17 ルベン・バルガス
MF 20 ミシェル・アエビシェール
MF 23 ジェルダン・シャキリ
FW 19 ダン・エンドイェ
控え
GK 12 イボン ムヴォゴ
GK 21 グレゴール・コベル
DF 2 レオニダス・ステルギウ
DF 4 ニコ・エルベディ
DF 15 セドリック・ツェジガー
MF 11 レナト・シュテフェン
MF 16 ヴィンセント シエロ
MF 24 アードン ヤシャリ
MF 26 ファビアン リーダー
FW 7 ブレール・エンボロ
FW 9 ノア・オカフォー
FW 18 K. Duah
FW 25 ゼキ・アムドゥニ
監督
ムラト ヤキン
※28:00開始
<出場メンバー>
[スコットランド]
先発
GK 1 アンガス・ガン
DF 5 グラント・ハンリー
DF 6 キーラン・ティアニー
DF 13 ジャック・ヘンドリー
MF 2 アントニー ラルストン
MF 3 アンドリュー・ロバートソン
MF 4 スコット・マクトミネイ
MF 8 カラム マクレガー
MF 14 ビリー・ギルモア
FW 10 チェ・アダムス
控え
GK 12 リアム ケリー
GK 21 ザンダー クラーク
DF 16 リアム・クーパー
DF 22 ロス マックローリー
DF 24 グレッグ テイラー
DF 26 スコット・マッケンナ
MF 11 ライアン・クリスティー
MF 17 スチュアート・アームストロング
MF 18 L. Morgan
MF 20 ライアン ジャック
MF 23 ケニー・マクリーン
MF 25 ジェームズ フォレスト
FW 9 ローレンス・シャンクランド
FW 19 T. Conway
監督
Stephen Clarke
[スイス]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 5 マヌエル・アカンジ
DF 13 リカルド・ロドリゲス
DF 22 ファビアン・シェア
MF 3 シルバン・ビドマー
MF 8 レモ・フロイラー
MF 10 グラニト・ジャカ
MF 17 ルベン・バルガス
MF 20 ミシェル・アエビシェール
MF 23 ジェルダン・シャキリ
FW 19 ダン・エンドイェ
控え
GK 12 イボン ムヴォゴ
GK 21 グレゴール・コベル
DF 2 レオニダス・ステルギウ
DF 4 ニコ・エルベディ
DF 15 セドリック・ツェジガー
MF 11 レナト・シュテフェン
MF 16 ヴィンセント シエロ
MF 24 アードン ヤシャリ
MF 26 ファビアン リーダー
FW 7 ブレール・エンボロ
FW 9 ノア・オカフォー
FW 18 K. Duah
FW 25 ゼキ・アムドゥニ
監督
ムラト ヤキン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります