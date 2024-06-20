¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡ÛÅÏÊÕÏÂ¾¡¡½àÍ¥¥¤¥óÀï£²Ãå¤ÇÍ¥¾¡Àï¤Ï£´¹æÄú¡Ö¿¤Ó¤Ë¿¶¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î¡ÖÃæ´Ö»Ô¹Ô¶¶»Ô¶¥ÄúÁÈ¹ç»Ü¹Ô£µ£µ¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡Á¹Ô¶¶»ÔÀ©£·£°¼þÇ¯µÇ°¶¨ÁÏ¡Á¡×¤Ï£±£¹Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕÏÂ¾¡Ê£³£´¡á²¬»³¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£°£Ò¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£µ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÀè¥Þ¥¤¤ò·è¤á¤ë¤â¹õ°æÃ£Ìð¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤¬¤µ¤¯Îö¡£Æ»ÃæÌÔÄÉ¤ò¸«¤»¤ë¤âÀË¤·¤¯¤â£²Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡Ö½àÍ¥¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¹õ°æÁª¼ê¤Ë¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥¿¡¼¥ó¤Î´¶¤¸¤È¤«ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î¸ý¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡£´ÏÈ¤ÇÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÂç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¿¤Ó¤Ë¿¶¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤â¤à¤·¤í¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥Ñ¥ó¥Á¤¢¤ëÄ´À°¤â¼¨º¶¤¹¤ë¡£ÅöÃÏ¤Ï£²£°£±£¸Ç¯£±£°·î¤Ë£Ö¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤âÆ±¤¸£´ÏÈ¤Ç¤Î¤Þ¤¯¤ê¤ò·è¤á¤Æ¤Î£ÖÃ¥¼è¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¹¶·âÎÏ¤¬À¸¤¤ë£´ÏÈ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢·êÅÞ¤Ê¤é¤º¤È¤âÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤À¤í¤¦¡£