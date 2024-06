BABYMETAL『FOX_FEST』でPOLYPHIAのギタリストふたりと共演した模様を収めた「Brand New Day」ライブMV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■巨大LEDを使用した壮大な映像や繊細なレーザーなど『FOX_FEST』ならではの演出にも注目!

BABYMETALが、ライブMV「Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)」を公開した。

「Brand New Day(feat. Tim Henson and Scott LePage)」は、2019年10月に発売されたBABYMETALの3rdアルバム『METAL GALAXY』に収録されている楽曲で、今回公開された映像は、5月に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催されたBABYMETAL主催のフェス『FOX_FEST』で収録。

POLYPHIAのギタリストのTim HensonとScott LePageがBABYMETALのステージにゲスト出演し、「Brand New Day(feat. Tim Henson and Scott LePage)」で共演を果たした際の模様が収めらている。

POLYPHIAのふたりの華麗なギタープレイ、幻想的な楽曲の世界観が、巨大LEDを使用した壮大な映像や繊細なレーザーなど『FOX_FEST』ならではの演出とともに楽しめる。

リリース情報

2024.07.10 ON SALE

Blu-ray&DVD『LEGEND - S - BAPTISM XX - (LIVE AT HIROSHIMA GREEN ARENA)』(復刻盤)

2024.07.10 ON SALE

Blu-ray&DVD『BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -』

2024.07.10 ON SALE

Blu-ray&DVD『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』

2024.07.10 ON SALE

ANALOG『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM “20 NIGHT”』

2024.07.10 ON SALE

ANALOG『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM “21 NIGHT”』

2024.07.10 ON SALE

2BD+4CD『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』 - THE ONE LIMITED EDITION -

※THE ONE限定盤(完全生産限定盤)

BABYMETAL OFFICIAL SITE

http://www.babymetal.com