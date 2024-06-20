[6.19 EURO2024グループリーグ第2節](メルセデス・ベンツ・アレーナ)

※25:00開始

<出場メンバー>

[ドイツ]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 アントニオ・リュディガー

DF 4 ヨナタン・ター

DF 6 ヨシュア・キミッヒ

DF 18 マクシミリアン・ミッテルシュテット

MF 8 トニ・クロース

MF 10 ジャマル・ムシアラ

MF 17 フロリアン・ビルツ

MF 21 イルカイ・ギュンドアン

MF 23 ロベルト・アンドリヒ

FW 7 カイ・ハバーツ

控え

GK 12 オリバー・バウマン

GK 22 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン

DF 3 ダビド・ラウム

DF 15 ニコ・シュロッターベック

DF 16 バルデマール・アントン

DF 20 ベンヤミン・ヘンリヒス

DF 24 ロビン・コッホ

MF 5 パスカル・グロス

MF 11 クリス・フューリッヒ

MF 25 エムレ・ジャン

FW 9 ニクラス・フュルクルク

FW 13 トーマス・ミュラー

FW 14 マクシミリアン・バイアー

FW 19 レロイ・サネ

FW 26 デニズ・ウンダブ

監督

ユリアン・ナーゲルスマン

[ハンガリー]

先発

GK 1 ペーテル・グラーチ

DF 5 A. Fiola

DF 6 ビリ・オルバン

DF 24 マールトン・ダルダイ

MF 8 アーダーム ナギ

MF 10 ドミニク・ショボスライ

MF 11 ミロシュ・ケルケズ

MF 13 アンドラーシュ・シェーファー

MF 14 ベンデグーズ ボラ

MF 20 ロランド・サライ

FW 19 B. Varga

控え

GK 12 デネス・ディブシュ

GK 22 P. Szappanos

DF 2 アーダム ラング

DF 3 ボトンド・バログ

DF 4 アティッラ・サライ

DF 7 ロイク・ネゴ

DF 18 Z. Nagy

DF 21 E. Botka

MF 15 L. Kleinheisler

MF 16 D. Gazdag

MF 17 C. Styles

MF 25 K. Horváth

MF 26 M. Kata

FW 9 マルティン・アーダーム

FW 23 K. Csoboth

監督

Marco Rossi

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります