ドイツvsハンガリー スタメン発表
[6.19 EURO2024グループリーグ第2節](メルセデス・ベンツ・アレーナ)
※25:00開始
<出場メンバー>
[ドイツ]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 アントニオ・リュディガー
DF 4 ヨナタン・ター
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 18 マクシミリアン・ミッテルシュテット
MF 8 トニ・クロース
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 17 フロリアン・ビルツ
MF 21 イルカイ・ギュンドアン
MF 23 ロベルト・アンドリヒ
FW 7 カイ・ハバーツ
控え
GK 12 オリバー・バウマン
GK 22 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 3 ダビド・ラウム
DF 15 ニコ・シュロッターベック
DF 16 バルデマール・アントン
DF 20 ベンヤミン・ヘンリヒス
DF 24 ロビン・コッホ
MF 5 パスカル・グロス
MF 11 クリス・フューリッヒ
MF 25 エムレ・ジャン
FW 9 ニクラス・フュルクルク
FW 13 トーマス・ミュラー
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 19 レロイ・サネ
FW 26 デニズ・ウンダブ
監督
ユリアン・ナーゲルスマン
[ハンガリー]
先発
GK 1 ペーテル・グラーチ
DF 5 A. Fiola
DF 6 ビリ・オルバン
DF 24 マールトン・ダルダイ
MF 8 アーダーム ナギ
MF 10 ドミニク・ショボスライ
MF 11 ミロシュ・ケルケズ
MF 13 アンドラーシュ・シェーファー
MF 14 ベンデグーズ ボラ
MF 20 ロランド・サライ
FW 19 B. Varga
控え
GK 12 デネス・ディブシュ
GK 22 P. Szappanos
DF 2 アーダム ラング
DF 3 ボトンド・バログ
DF 4 アティッラ・サライ
DF 7 ロイク・ネゴ
DF 18 Z. Nagy
DF 21 E. Botka
MF 15 L. Kleinheisler
MF 16 D. Gazdag
MF 17 C. Styles
MF 25 K. Horváth
MF 26 M. Kata
FW 9 マルティン・アーダーム
FW 23 K. Csoboth
監督
Marco Rossi
※25:00開始
<出場メンバー>
[ドイツ]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 アントニオ・リュディガー
DF 4 ヨナタン・ター
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 18 マクシミリアン・ミッテルシュテット
MF 8 トニ・クロース
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 17 フロリアン・ビルツ
MF 21 イルカイ・ギュンドアン
FW 7 カイ・ハバーツ
控え
GK 12 オリバー・バウマン
GK 22 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン
DF 3 ダビド・ラウム
DF 15 ニコ・シュロッターベック
DF 16 バルデマール・アントン
DF 20 ベンヤミン・ヘンリヒス
DF 24 ロビン・コッホ
MF 5 パスカル・グロス
MF 11 クリス・フューリッヒ
MF 25 エムレ・ジャン
FW 9 ニクラス・フュルクルク
FW 13 トーマス・ミュラー
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 19 レロイ・サネ
FW 26 デニズ・ウンダブ
監督
ユリアン・ナーゲルスマン
[ハンガリー]
先発
GK 1 ペーテル・グラーチ
DF 5 A. Fiola
DF 6 ビリ・オルバン
DF 24 マールトン・ダルダイ
MF 8 アーダーム ナギ
MF 10 ドミニク・ショボスライ
MF 11 ミロシュ・ケルケズ
MF 13 アンドラーシュ・シェーファー
MF 14 ベンデグーズ ボラ
MF 20 ロランド・サライ
FW 19 B. Varga
控え
GK 12 デネス・ディブシュ
GK 22 P. Szappanos
DF 2 アーダム ラング
DF 3 ボトンド・バログ
DF 4 アティッラ・サライ
DF 7 ロイク・ネゴ
DF 18 Z. Nagy
DF 21 E. Botka
MF 15 L. Kleinheisler
MF 16 D. Gazdag
MF 17 C. Styles
MF 25 K. Horváth
MF 26 M. Kata
FW 9 マルティン・アーダーム
FW 23 K. Csoboth
監督
Marco Rossi
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります