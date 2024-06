【「ラスティッド・モス」PS5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch版】6月20日 発売価格: ダウンロード版 1,980円 パッケージ版 4,400円 CEROレーティング:C(15才以上対象)

アクティブゲーミングメディアが運営する「PLAYISM」は、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch版グラップリングメトロイドヴァニア「ラスティッド・モス」を本日6月20日に発売する。価格はダウンロード版が1,980円、パッケージ版が4,400円。

本作は、グラップルで飛び回りながら魔女と錆びついた機械を撃ち抜くツインスティックシューター探索型アクションゲーム。プレーヤーの選択で変化するエンディングが用意されており、美麗なドット絵とスタイリッシュなアクションを楽しめる。既にSteam版が発売されており、今回PS5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch版が発売となる。なお、コンシューマー版にはオリジナルステージを作成できるレベルエディター機能は搭載されていない。

ゲーム概要

【『ラスティッド・モス』Switch/PS5/Xbox Series X|S版 発売日決定トレーラー】【ストーリー】

人類の残滓と、その錆びついた鉄の機械を見届けよう……

その時、人類は滅びかけていた。もうじき妖精たちに侵略され、この社会も終わりを告げるだろう。

人類が最後の希望として繰り出したのは、盗まれた妖精の魔法で強化された魔女であった。

しかし、それも叶わないだろう。人類は、欺かれていたのだ。

妖精たちは、仲間を人間の赤ん坊と入れ替え、送り込んでいたのだ。

そう、人間の両親に育てられた主人公のファーンは、妖精たちが仕組んだ代わり子である。

ファーンは謎めいた影のパックとともに、世界を妖精の手に返し、人間の時代を終わらせるために、旅に出たのだ。

さあ、プレーヤーであるあなたは、人類と妖精、どちらにつく?

グラップリング主体のスタイリッシュアクション

本作では、自由自在に移動する爽快感を味わえる、グラップリング主体のスタイリッシュアクションを楽しめる。銃による攻撃もグラップリングと同様に、ツインスティック操作で360度全方位を狙える。戦略的にステージを探索し、魔女も機械も撃ち抜こう。

スキルと戦略性が要求されるゲームプレイ

本作では、ツインスティックシューターならではの反応力と精密さが求められる。ライフルやショットガンなど、6種類の個性的な武器を瞬時に持ち替え敵を倒していく。30種類以上のトリンケットを組み替えることで、能力をカスタマイズすることも可能だ。

Steam版大型アップデートも同日に実施!

コンシューマー版のリリースにあわせて、Steam版「Rusted Moss(ラスティッド モス)」の大型アップデートが実施される。

【アップデートの内容について】

・10の新エリア

・7~8時間相当の追加コンテンツ

・300以上の新ステージ

・ボスラッシュモードの追加

・マヤモードの追加(ゲームを1回クリアしてからアンロックされる、マヤでプレイするモード。RTAモードがベースなので新しいストーリーやエンディングは追加されていない)

(C)faxdoc, happysquared, and sunnydaze All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.