「旅する大人のお子様ランチ」第二弾も！マザームーンカフェ「夏のスペインフェア」

マザームーンカフェは、6月20日より、スペインバスク地方サンセバスチャンにちなんだメニューを提供する「夏のスペインフェア」を各店で開催!

“世界で一番美味しい街”と言われるサンセバスチャンの様々なお料理をマザームーンカフェならではのメニューで表現します。

◆一皿で、気分はまるで美食の街「サンセバスチャン」のバル巡り

一皿でメインディッシュからデザートまで楽しめる「大人のお子様ランチ」。

季節ごとに内容が変わり、旬の食材を少しずつ様々な調理法で楽しめることからマザームーンカフェで人気のメニュー。

「旅する大人のお子様ランチ」第二弾は太陽輝くスペインをイメージしたプレートを用意。

美食の街「サンセバスチャン」でバル巡りをしているような気分を味わえます。

豚肩ロースを低温で約3時間じっくりと火入れしジューシーに仕上げたローストに、パプリカやナッツをペースト状にした、カタルーニャ地方伝統のロメスコソースを合わせたメイン料理。

デリには「トマトのオーブン焼きエスカリバーダ」に加えて、マザームーンカフェ名物の「バターミルクフライドチキン」や、デザートには「エンゼルフードケーキ スペイン産オレンジの自家製ジャム」が一皿で楽しめます。

旅する大人のお子様ランチ〜サンセバスチャンを旅して〜

<旅する大人のお子様ランチ〜サンセバスチャンを旅して〜>

価格 :1,848円(税込)

提供期間:2024年6月20日から9月30日予定

提供店舗:三宮本店、六甲店、千里店、西宮店、umie店、神戸国際会館店、

姫路店、加古川店、くずはモール店、イオンモール京都桂川店

◆鰯とトマトの旨みたっぷり、初夏に食べたい爽やかなパスタ

国産の鰯を使用した「オイルサーディン」に、旨みをぎゅっと凝縮させた自家製セミドライトマトと、清涼感のある爽やかな大葉を組み合わせたパスタです。

食感のアクセントに香草パン粉をかけて、またレモンを絞って味の変化も楽しめる一皿です。

オイルサーディンと自家製セミドライトマト 大葉のスパゲティ 香草パン粉がけ

<オイルサーディンと自家製セミドライトマト 大葉のスパゲティ 香草パン粉がけ>

価格 :ランチ(スープ+フォカッチャ付き) 1,683円(税込)

提供期間:2024年6月20日から8月31日予定

提供店舗:三宮本店、六甲店、千里店、西宮店

◆夏にぴったりの爽やかなレイヤーケーキ

スペインの高級アーモンドパウダーを使用した生地に、スペイン産オレンジを使用した自家製ジャムをたっぷりと染み込ませたケーキ。

ポピーシードで食感のアクセントをプラスしたマンダリンオレンジ風味のクリームを挟み、美しい断面に。

風味豊かなアーモンドとオレンジの味わいのバランスにこだわったレイヤーケーキです。

スペイン産アーモンドとオレンジのレイヤーケーキ

<スペイン産アーモンドとオレンジのレイヤーケーキ>

価格 :1,080円(税込)

提供期間:2024年6月16日から7月2日予定

提供店舗:三宮本店、六甲店、千里店、西宮店、umie店、神戸国際会館店、

ミント神戸店、姫路店、加古川店、くずはモール店、

イオンモール京都桂川店、阪神百貨店梅田本店、明石店

◆とろりと濃厚なバスクチーズケーキ

とろりとした食感と濃厚でコク深いチーズの風味を味わえる、スペインバスク地方発祥のチーズケーキを、マザームーンカフェらしい大きなサイズで。

クリームチーズにフランス産のフロマージュブランを加えることで、食後にも楽しめるさっぱりとした味わいに仕上げています。

仕上げに淡路島平岡農園のレモンを使用したソースと淡路島産のおのころ雫塩をかけることで、チーズケーキの美味しさをより引き立てます。

ソルティレモンバスクチーズケーキ 平岡農園のレモンソースとおのころ雫塩を添えて

<ソルティレモンバスクチーズケーキ 平岡農園のレモンソースとおのころ雫塩を添えて>

価格 :850円(税込)

提供期間:2024年6月16日から7月2日予定

提供店舗:三宮本店、六甲店、千里店、西宮店、umie店、神戸国際会館店、

ミント神戸店、姫路店、加古川店、くずはモール店、

イオンモール京都桂川店、阪神百貨店梅田本店、明石店

