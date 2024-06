『染め』をテーマにした和のデザイン傘！サントス『wacco(わっこ)』

サントスは、2024年6月1日に傘の新ブランドwaccoを立ち上げ、商品を発売しました。

サントス『wacco(わっこ)』

URL:

https://store.santos.co.jp/?mode=cate&cbid=2919064&csid=0

<waccoシリーズとは?>

昔から日本の人々の生活の一部となっている『染め』をテーマとし、身近な風景・植物・いきものをモチーフに普段の生活に寄り添い、和のぬくもり、ゆらぎ、やすらぎを感じる商品を展開。

<お気に入りが見つかる 12柄展開>

和を感じさせる色合いや、やさしい風合い、美しいにじみやグラデーションでモチーフを描いた全12柄から選べます。

wacco バリエーションイメージ

<毎日使える晴雨兼用仕様>

生地の外側には撥水加工を施しているので、雨の日は雨傘として、内側にはポリウレタンブラックコーティングを施しているので晴れの日は日傘として使用できます。

また、地面からの照り返しを吸収し、眩しさを軽減します。

一般財団法人カケンテストセンターの検査にて、遮光率99.99%、UVカット率99.9%を測定した生地を使用。

日射しをしっかりと遮り、強力な紫外線からお肌を守ります。

遮光やUVカット機能に加え、暑さ対策として、太陽光からの熱も遮る遮熱効果も兼ね備えています。

また持ち運びにもこだわり、軽量生地を採用しました。

雨の日はもちろん、紫外線対策も暑さ対策も、この傘があれば安心。

季節や天候を問わず、使用いただける傘です。

<選べる3仕様>

お使いのシーンに合わせて選べる、3つの仕様(長傘・2段折りたたみ傘・5段折りたたみ傘)で展開。

どの仕様も、骨にはグラスファイバーを使用しているため、風に強く丈夫です。

【長傘】

雨も紫外線もしっかり防ぐ、安心な大きめサイズで、上品な手開き仕様。

傘を広げた時も、閉じた時もお洒落なシルエットで、アクセントにパイピングを施しています。

おしゃれなシルエットのwacco長傘

【2段折りたたみ傘】

長傘よりもコンパクトに持ち歩くことができ、ポキポキすることなくサッと開いてサッと閉じることができる2段タイプの折りたたみ傘。

開閉時に爪や指を挟まず安全にお使いいただける安全ロクロ仕様です。

サッと開けて畳みやすいwacco2段折りたたみ傘

【5段折りたたみ傘】

毎日の持ち運びに便利な、コンパクトサイズに畳める折りたたみ傘。

傘袋は使う場面に応じて2パターンの使い方が可能で、カバンの中に入れておいても邪魔にならないコンパクトな形状にスッキリまとめたり、バスや電車・お出かけの際など、傘を一時的にしまいたい時には、小さな手提げバッグにでき、畳むことなく入れておくことができます。

2パターンの使い方ができる傘袋がついたコンパクトなwacco5段折りたたみ傘

ハンドルは、自然のぬくもりを感じられる木製。

長傘と2段折りたたみ傘はまるでピーナッツのような形がかわいらしく、ぽこぽこした形状が手に馴染んで持ちやすい、オリジナルピーナッツハンドル仕様。

また、5段折りたたみ傘のハンドルは、触り心地の良いスクエア型のハンドルを採用しています。

手に馴染みやすいピーナッツハンドルと焼印

<wacco 2段折りたたみ傘>

柄 :01あじさい、02さざんか、03なつめ、04ちょうちょ、05つばめ、06ゆず

価格:各3,850円(税込)/3,500円(税抜)

仕様:親骨の長さ:50cm

素材 :ポリエステル100%

裏面ポリウレタンブラックコーティング/アルミ

グラスファイバー

<wacco 5段折りたたみ傘>

柄 :01いろどり、02あさやけ、03宵ほたる、04はなび、05みなも、06しぶき

価格:各3,850円(税込)/3,500円(税抜)

仕様:親骨の長さ:50cm

素材 :ポリエステル100%

裏面ポリウレタンブラックコーティング/アルミ

グラスファイバー

<wacco 長傘>

柄 :01あじさい、02さざんか、03なつめ、04ちょうちょ、05つばめ、06ゆず、

07いろどり、08あさやけ、09宵ほたる、10はなび、11みなも、12しぶき

価格:各3,630円(税込)/3,300円(税抜)

仕様:親骨の長さ:55cm

素材 :ポリエステル100%

裏面ポリウレタンブラックコーティング/アルミ

グラスファイバー

【発売日】2024年6月1日

【販売場所】Santos online store他

