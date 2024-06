情熱のピアニスト・及川浩治厳選！オール・ショパン ピアノ・リサイタル 〜エチュード、スケルツォ、バラード〜

インタースペースが主催する“情熱のピアニスト”及川浩治による「オール・ショパン ピアノ・リサイタル 〜エチュード、スケルツォ、バラード〜」を2024年10月6日(日)、東京・サントリーホールにて開催します。

現在、各取扱いサイトにてチケットの販売を行っています。

また、2024年10月20日(日)には大阪・ザ・シンフォニーホールでも同プログラムの公演を予定しています。

オール・ショパン ピアノ・リサイタル 〜エチュード、スケルツォ、バラード〜

2024年10月6日サントリーホール公演チラシ表

2024年10月6日サントリーホール公演チラシ裏

■今回のリサイタルは、ショパンの名曲の「いいとこ取り」プログラム!

1999年ショパン没後150年に及川浩治が企画した「ショパンの旅」は、各地で大評判となり全国で3万5千人以上の動員を記録し、及川浩治を不動の人気ピアニストへの押し上げた伝説の公演となりました。

以来、日本を代表する”ショパン弾き”として高い評価を得ています。

今回のリサイタルは、ショパンのピアニズムを網羅した、まさに「いいとこ取り」のプログラムをお届けします。

前半は、ショパンのエチュード作品10と25から及川浩治が12曲をセレクトした“及川版12のエチュード”を演奏します。

「別れの曲」「革命」「木枯らし」など人気曲をはじめ、ショパンの技巧、美しい旋律、感情豊かな表現を存分に味わうことのできる、及川ならでは唯一無二の選曲となっています。

円熟の域に達する卓越した技術と表現力で描かれる多彩な楽曲を楽しめます。

後半もショパンの代表曲が並びます。

若きショパンの才能が凝縮された<バラード第1番>は美しく壮大な旋律とドラマティックな展開が魅力です。

<スケルツォ第2番>は情熱的なパッセージと繊細なメロディが交錯するのが特徴的。

ダイナミズムと繊細さを併せ持つ及川浩治の本領発揮の1曲です。

<スケルツォ第3番>はショパン作品の中でも最も技巧的な曲のひとつ。

強烈で疾走感のある展開、優美な旋律にきっと胸をときめかせます。

そして最後は<バラード第4番>。

4つのバラードの中でも最も壮大かつ情感に溢れ、このリサイタルを締めくくるに相応しい名曲中の名曲です。

ショパンの儚くも濃密な生涯の中で生み出された綺羅星のような名曲の数々。

美しくも深遠なショパンの世界。

定評のある及川浩治の演奏をたっぷりと堪能できます。

及川浩治1(C)Yuji Hori

《及川浩治からのメッセージ》

今回のオール・ショパン・プログラムはショパンのピアニズムを網羅した初期から晩年までの作品集です。

代表作であるエチュード、バラード、スケルツォから、まさに「いいとこ取り」の選曲をしました。

ぜひ皆様にショパンの世界をたっぷりと味わっていただきたいと思います。

及川浩治

及川浩治2(C)Ayumu Gombi

■プロフィール

及川浩治/ピアノ Koji Oikawa, Piano

1984年ヴィオッティ・ヴァルセイジア国際音楽コンクールで第1位受賞。

1990年ショパン国際ピアノ・コンクール最優秀演奏賞(Honourable mention)、マルサラ国際音楽コンクール第1位受賞。

ショパン没後150周年の1999年「ショパンの旅」と題したコンサート・ツアーを行ない全国で3万5千人を動員。

2008年〜2011年には「10大協奏曲シリーズ」に取り組むなど人気・実力共に日本を代表するピアニストであり、ダイナミックな中に繊細さをも併せ持ち、内面にダイレクトに訴えかける及川の演奏は、幅広い層の共感を得ている。

近年は海外オーケストラとの共演も多数。

CDはショパン、ベートーヴェン、リスト、ラフマニノフなどの作品集をリリースし、いずれも高い評価を受けており、『ベートーヴェン:悲愴、熱情、ワルトシュタイン』と『ショパン:バラード』は「レコード芸術」誌特選盤に選出されている。

現在、国立音楽大学特任教授、宮城学院女子大学音楽科特任教授。

及川浩治オフィシャルサイト

https://www.koji-oikawa.com/

■公演概要

公演名 : 及川浩治 オール・ショパン ピアノ・リサイタル

〜エチュード、スケルツォ、バラード〜

会場 : サントリーホール

開催日時 : 2024年10月6日(日)14:00開演(13:15開場)

プログラム: <オール・ショパン・プログラム>

・“12のエチュード”(作品10・作品25からの選曲)

作品10-1ハ長調、10-2イ短調、10-3ホ長調「別れの曲」、

10-4嬰ハ短調、10-6変ホ短調、10-8ヘ長調、10-10変イ長調、

10-12ハ短調「革命」、作品25-5ホ短調、25-6嬰ト短調、

25-8変ニ長調、25-11イ短調「木枯らし」

・バラード第1番 ト短調 作品23

・スケルツォ第2番 変ロ短調 作品31

・スケルツォ第3番 嬰ハ短調 作品39

・バラード第4番 ヘ短調 作品52

公演ページ:

https://www.ints.co.jp/oikawa-suntory241006.html

主催 : 株式会社インタースペース

協力 : エイベックス・クラシックス・インターナショナル

【チケット情報】

料金 :S席6,000円 A席4,000円(全席指定・税込) 好評発売中

予約・問い合わせ:チケットスペース 03-3234-9999

チケットスペースオンライン

https://ticketspace.jp/top

取扱い先 :・チケットぴあ URL

https://pia.jp/

・ローソンチケット URL

https://l-tike.com/

・イープラス URL

https://eplus.jp/

※未就学児入場不可

※曲目・曲順等が変更になる場合があります。

※チケット購入後のキャンセル及び変更はできません。

※車椅子のお客様はチケット購入前にチケットスペース (03-3234-9999) までご連絡ください。

<大阪公演>

会場 : ザ・シンフォニーホール

開催日時 : 2024年10月20日(日)14:00

問い合わせ: ABCチケットインフォメーション TEL 06-6453-6000

公演ページ:

https://www.asahi.co.jp/symphony/event/detail.php?id=2687

◎その他、同プログラム公演

<神奈川公演>

会場 : 神奈川県立音楽堂

開催日時 : 2024年11月17日(日)13:30

問い合わせ: 神奈川芸術協会 TEL 045-453-5080

公演ページ:

《オール・ショパン》及川浩治 ピアノ・リサイタル

