EV充電中に立ち寄れるお店情報を閲覧！「おでかけEV」×「EVごはん」

ナビゲートは、141 マーケティングと連携し、「おでかけEV」内に「EVごはん」の情報を表示し、EV充電中に立ち寄れるお店情報を閲覧、投稿できるサービスを開始しました。

「おでかけEV」×「EVごはん」

詳細URL:

https://www.odekake-ev.net/

■背景

EV充電インフラが進む一方、おでかけ先での「充電時間をどう過ごすか」は大きな問題として残っています。

充電している間に休憩と併せ、食事やショッピングなど効率よく時間を費やしたいと思っている方が多いのではないでしょうか。

そこで「おでかけEV」は、EV充電スポット周辺のグルメ情報を掲載しているコミュニティサイト「EVごはん」と連携し、充電中に立ち寄れるおすすめのお店情報の閲覧や検索ができるサービスを開始しました。

掲載されているおすすめ店舗は、実際にEVオーナーが充電中に立ち寄ったお店情報で、EV充電器も含め利用時のリアルな感想を交えた投稿となっています。

また、新規投稿も可能。

EV充電スポット検索だけでなく、美味しい情報も事前に取得でき、無駄のない時間を過ごせるよう利便性向上に繋げていきます。

■EVごはん情報

EVごはん情報リスト

おでかけEVのMAP画面下部に「EVごはん」ボタンが設置されました。

※EVカーシェアパークは準備中

クリックすると「EVごはん」情報リストが閲覧できます。

検索ワードを入れて検索も可能。

また、新規投稿ボタンより新しいお店の投稿もでき、ポイントも貯まります。

※ポイント付与は、次回のバージョンアップ以降となります。

店舗詳細と最寄りのEV充電スポット

【おすすめ店舗】

EVオーナーが、EV充電中に実際に立ち寄ったお店情報で、お店の外観だけでなくメニューや感想、充電器の利用情報など画像と共に分かり易く掲載されています。

お店の詳細情報はリンク先で閲覧でき、場所もMAPで表示。

また、お店から最寄りのEV充電スポットが表示され、詳細ボタンから詳細情報閲覧やルート案内も可能です。

※最寄りEV充電スポットは現在1ヶ所表示ですが、5ヶ所表示へ更新予定です。

※最寄りのEV充電スポットの距離(右上)は、現在地からの距離になります。

