ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年6月から全国のゲームセンターなどに順次登場する「SNOOPY(スヌーピー)」グッズを紹介します!

セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズ

投入時期:2024年6月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年6月も、セガプライズから「スヌーピー」のかわいいグッズが続々登場!

ヒゲをつけた「スヌーピー」のマスコットなど、全2種がラインナップされます。

SNOOPY(TM) マスコット おひげVer.

投入時期:2024年6月14日より順次

サイズ:全長約7×7×10cm

種類:全3種(目閉じ、おすまし、コミカル)

おひげが付いた、ユニークでおしゃれな「スヌーピー」!

目閉じ、おすまし、コミカルの、バラエティに富んだ「スヌーピー」の表情が楽しいマスコットです。

SNOOPY(TM) ぬいぐるみ エサ皿Ver.

投入時期:2024年6月21日より順次

サイズ:全長約11×11×15cm

種類:全3種(すわる、頭にのせる、くわえる)

「スヌーピー」とエサ皿のユニークなポーズが魅力的なぬいぐるみ。

様々なシチュエーションでぬい撮りが楽しめそう☆

「スヌーピー」のユニークさと愛らしさが満載のマスコットとぬいぐるみ。

2024年6月より全国のゲームセンターなどにて順次展開される、セガプライズ「SNOOPY(スヌーピー)」グッズの紹介でした☆

