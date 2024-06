記念復刻プリンセットも！プリン研究所10年の軌跡・感謝キャンペーン

高級プリン専門店「プリン研究所」は、2024年6月にオープン10周年を迎えることを記念して、「プリン研究所10年の軌跡・感謝キャンペーン」を2024年6月18日(火)〜6月27日(木)の10日間開催中です。

プリン研究所10年の軌跡・感謝キャンペーン

特設ページ:

https://www.shop.puddinglaboratory.jp/html/page34.html

感謝キャンペーンでは、キャンペーン期間中に購入できる10年間に限定で作ったプリンや、オンラインでは買えなかったプリンをセットにした10周年記念限定セットや、全商品10%OFF、5,000円以上で使用できる10%クーポン、ポイント+10%の「トリプル10」割、日本一高級な抹茶プリンが入った10周年記念福袋が用意されています。

【感謝キャンペーン詳細】

●全商品10%OFF・5,000円以上で使用できる10%クーポン・ポイント+10%の「トリプル10」割

6月18日(火)〜6月27日(木)までの10日間、全品10%割引、5,000円以上の購入で10%引きクーポンの使用が可能、お買い物をして貯まるポイントを通常5%のところ、+10%、計15%が付与されます。

※ポイントは会員登録しないと利用できません。

●プリン研究所10年の軌跡 10周年記念復刻プリンセット

10周年記念限定復刻プリンセット

・天国に一番近いプリン

天国に一番近い島「ニューカレドニア島」産バニラビーンズと赤こしょうの花から採ったはちみつを使用したプリンです。

ニューカレドニア産 バニラビーンズは香りの主成分「バニリン」が一般的なバニラの2倍以上含まれおり、より甘く強い香りを楽しめます。

ニューカレドニア産 赤こしょうの蜂蜜にはキャラメルのような香ばしさに、胡椒のスパイシーな風味を感じる濃厚な蜂蜜です。

天国に一番近い島とされるニューカレドニア産の材料とまさに天にも昇るような美味しさから名付けました。

天国に一番近いプリン

・至高のショコラプリン

「ドモリ」社マダガスカルサンビラーノ産の希少なクリオロ系カカオを使用したチョコレートのプリンで、大阪「ちひろ菓子店」の元となった「チョコレート研究所」とのコラボ商品です。

「クリオロ種」はカカオの中でも最もフレーバーが豊かですが、病害虫に弱いため栽培しにくく、生産量は全体の約3-5%という希少な品種です。

マダガスカル産サンビラーノ地区のクリオロ種カカオは苦みや渋みが少なく、ベリーのような甘みと酸味、シナモンのような香りを感じる上質なカカオです。

カカオの持つフレーバーを最大限に感じられるよう、余計なものは一切入れず、カカオ本来の味わいを感じるようにレシピを構築しました。

至高のショコラプリン

・おさき農場の土佐ジロー

現在、銀座で販売されている「150%プリンソフト」用に開発した卵が濃厚なプリンです。

150%プリンソフト

高知の地鶏「土佐ジロー」から生まれた卵は一般的な卵よりもかなり小さく、1個40g程度しかありません。

※一般的な卵は50〜60gくらい

また、卵白が少なく、卵黄は通常の卵とほとんど変わらないくらいなのに、卵白は2/3程度なので、かなり濃厚です。

その卵の濃厚な味わいを最大限に生かすように作りました。

おさき農場の土佐ジロー

・コーヒープリンCOE(カップオブエクセレンス)

コーヒーの品評会「COE(カップオブエクセレンス))入賞豆を使用しました。

毎年行われるコーヒー豆のワールドカップ、最高のコーヒーにのみ与えられる称号、それがカップオブエクセレンス(COE)です。

COE入賞豆の良い部分だけをエスプレッソで抽出し贅沢に使用しました。

甘みがあり華やかで香り高いコーヒーの最高峰を楽しめます。

コーヒープリン COE

・ピスタチオプリン「ブロンテ」

銀座店限定でのみ販売しており、オンラインで販売したことは一度もない商品です。

2年に1度しか収穫しないこだわりの製法で作られた、濃厚で甘さとコクのあるブロンテ村産ピスタチオをローストし、ペーストにしたものをたっぷり使用しました。

多くのピスタチオ製品には、着色料を使用し、色を鮮やかに出しているのですが、同店のピスタチオプリンには着色料をはじめ、すべての添加物を使用していないので、少し色が悪いのですが、その色こそがおいしさの証明です。

ピスタチオプリン ブロンテ

・ホロホロ鳥のたまごプリン

通常のたまごよりも一回りくらい小さく、フランス料理などでは高級材料とされている、ホロホロ鳥の卵を使用しました。

殻が固く、雑菌が入りにくいため3か月位は生食でき、100日くらいおいても孵化(ふか)する、すごい生命力を持ったたまごです。

1週間に1個から2個しか産まず、産卵時期が4月〜9月と限定されているため、市場にはなかなか出回らない貴重なたまごです。

卵黄比率が多いため、非常にコクがあり濃厚なたまごの濃いプリンに仕上げました。

ホロホロ鳥のたまごプリン

●抹茶プリンが入っているかも!?10周年記念福袋4個・6個セット

プリンの中身は何が入っているかは配送されるまでのお楽しみです。

同店で販売されている人気のプリンの他に、10周年記念の復刻プリンも入っている可能性もあります。

さらに、日本で一番高級な抹茶プリン「おこい」「おうす」のどちらかが約10%の確率で入っています。

もし抹茶プリンが入っていれば、約67%割引相当となり、さらに送料は同社にて負担します。

