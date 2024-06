ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年6月から全国のゲームセンターなどに順次登場する「おさるのジョージ」グッズを紹介します!

セガプライズ「おさるのジョージ」グッズ

投入時期:2024年6月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

NHK Eテレで放送中の人気アニメ「おさるのジョージ」グッズが、2024年6月もセガプライズに続々登場。

主人公「ジョージ」のかわいい魅力が溢れるマスコットやぬいぐるみ、リュックサックなど全4種類がラインナップされます☆

おさるのジョージ マスコット LOVE

投入時期:2024年6月14日より順次

サイズ:全長約7×5×14cm

種類:全3種(レター、スマイル、ウィンク)

ラブレターやハートを持った「ジョージ」のマスコット。

幸せな気分にさせてくれる、ハートフルなプライズです☆

おさるのジョージ プレミアムリュック

投入時期:2024年6月14日より順次

サイズ:全長約30×15×40cm

種類:全2種(クリーム、イエロー)

色々なポーズで元気になるデザインのリュックサック。

総柄がかわいい「クリーム」と、グリッドデザインがおしゃれな「イエロー」の2色が展開されます☆

おさるのジョージ ぽってりLぬいぐるみ TシャツVer.

投入時期:2024年6月21日より順次

サイズ:全長約18×12×31cm

種類:全1種(ジョージ)

フロントに大きく”5”の文字をあしらった、Tシャツ姿の「ジョージ」をぬいぐるみ化!

ぽってりデフォルメした姿がかわいい「おさるのジョージ」グッズです。

おさるのジョージ プレミアムバケツ小物入れ

投入時期:2024年6月28日より順次

サイズ:全長約20×10×25cm

種類:全3種(レッド、ブルー、イエロー)

ペンキで遊んでいる「ジョージ」が飛び出している様子をデザインした小物入れ。

大きく手を広げた「ジョージ」の、やんちゃな表情が印象的です☆

バケツのファスナーを開けると小物入れに。

キャンディーやアクセサリーなどのお片付けにも役立ってくれます。

元気な様子がかわいい「ジョージ」のぬいぐるみやマスコットなどのプライズグッズ!

2024年6月から全国のゲームセンターなどに順次展開される、セガプライズ「おさるのジョージ」グッズの紹介でした☆

