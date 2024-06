100種類以上の豊富なデザインバリエーション！suneate FACTORY(スネアテファクトリー)

カルチョ(サッカー)の総合ブランド「CALCIO ORCHESTRA(カルチョオーケストラ)」は、100種類以上の豊富なデザインバリエーションからネームやナンバーをカスタマイズできるシンガードブランド「suneate FACTORY(スネアテファクトリー)」で新デザインと新仕様の製品を販売開始しました。

suneate FACTORY(スネアテファクトリー)

URL:

https://calcio-orchestra.com/

■「suneate FACTORY(スネアテファクトリー)」の新デザインと新仕様

1. 合計100種類を超える世界一のデザインバリエーション

こだわりは、一般的なプリントサービスとは一線を画すデザイン。

オリジナルデザインのフルオーダーは受けず、代わりに100種類を超えるデザインバリエーションを用意しデザイン性を損なうことなくユーザーの所有欲を満たします。

お好きなデザインを選びナンバーやネームを入れるカスタムオーダーシステムを採用しています。

NEW DESIGN 02

2. 究極の装着感を目指したアジャスタブルダブルスリット

様々なスネの形状に対応できるよう2本のスリットを入れスネアテのだぶつきを無くしました。

新仕様の製品にはこのアジャスタブルダブルスリットが全商品に搭載されると同時にSサイズも加わり、キッズから大人まであらゆるプレイヤーへ究極の装着感を提供します。

ADJUSTABLE DOUBLE SLIT 02

3. 耐衝撃性と通気性を確保したスパイダーウェブシェイプフォームクッション

蜘蛛の巣形状(スパイダーウェブシェイプフォーム)にエンボス加工されたクッションに仕様変更。

耐衝撃性を高めると同時に通気性とグリップ力も強化しました。

車で踏んでも割れない最強のスネアテとして生まれ変わりました。

SPIDER WEB SHAPE FORM 02

