23日開催の『KNOCK OUT CARNIVAL 2024 SUPER BOUT “BLAZE”』(国立代々木競技場第二体育館)で、鈴木千裕(25)と対戦する五味隆典(45)が19日、自身のジム「ラスカル東林間」で公開練習を行った。リング上で鈴木に伝えたいことを聞かれると「ここまで試合一本で生きてきた人間の根性」と明言。「何かほかのスポーツ選手になれるなら、大谷翔平選手みたいにドジャースに入りたいし、井上尚弥選手みたいになりたいよ。でも格闘家としてここまで来ちゃったから。この年までリングに上がれれば本望だよ。いつ死んでもいいくらい」と25年以上のキャリアを振り返りながら、「でも愛犬が2匹いるから死ねないね。試合翌日も散歩に連れて行かなきゃだから」と笑顔も見せた。

会見で鈴木が「PRIDE時代の五味さんで来てください」とリクエストし、多くのファンもPRIDEで10連勝していた“天下無双の火の玉ボーイ”の姿を渇望している。五味にとって自身の過去との対決でもあるが「体重もバッチリだし、当時より練習量も多い。後は細胞の問題だけど、期待してくれているファンのみなさんがガッカリすることはない。俺の戦っている姿を見て『俺も頑張ろう』って思ってもらえるでしょうし、ベストコンディションに戻ってきているので、当日をお楽しみにしていてください」と約束した。この試合の次のビジョンとして「フロイド・メイウェザーと拳を交えた朝倉未来選手とボクシングマッチをやってみたい」とプランを披露。かつて朝倉との試合オファーがあったが日程が合わず断った過去を明かし、「次の試合(『超RIZIN.3』vs.平本蓮)で負けたら引退なんて寂しいから。現役チャンプの千裕を45歳のオジサンが倒したら、黙ってられないでしょ?」と呼びかけた。公開練習では、東京ドームでのライブを楽しんだCOMPLEXの曲をかけながら、サンドバッグに強烈なパンチを連打し、ジムの生徒にボディへのパンチを何発も打たせてタフネスぶりを見せつけた。●『KNOCK OUT CARNIVAL 2024 SUPER BOUT “BLAZE”』6月23日/国立代々木競技場第二体育館(U-NEXTで見放題独占ライブ配信)【対戦カード】すべて3分3R・延長1R・第15試合 KNOCK OUT特別ルール(※パンチのみ)-73.0kg契約鈴木千裕 vs. 五味隆典・第14試合 KNOCK OUT-BLACK スーパーフェザー級王座決定戦龍聖 vs. 久井大夢・第13試合 KNOCK OUT OFG-RED -58.5kg契約小笠原瑛作 vs. デーングリアングライ・シンマーウィン・第12試合 KNOCK OUT-RED -61.0kg契約重森陽太 vs. レンタ・ウォーワンチャイ・第11試合 KNOCK OUT-UNLIMITED -58.5kg契約栗秋祥梧 vs. 中村優作・第10試合 KNOCK OUT-RED スーパーバンタム級壱・センチャイジム vs. チョークディー・PKセンチャイジム・第9試合 KNOCK OUT-BLACK -56.0kg契約古木誠也 vs. 福田拓海・第8試合 KNOCK OUT-BLACK スーパーライト級バズーカ拓樹 vs. 中島玲・第7試合 KNOCK OUT-BLACK女子 -53.0kg契約ルシア・アプデルガリム vs. NA☆NA・第6試合 KNOCK OUT-BLACK女子 -48.0kg契約ぱんちゃん璃奈 vs. アイリン・ゴンザレス・第5試合 KNOCK OUT-BLACK ウェルター級漁鬼 vs. エミール・アラゾフ・第4試合 KNOCK OUT-BLACK ウェルター級渡部太基 vs. 小川悠太・第3試合 KNOCK OUT-BLACK -63kg級大谷翔司 vs. セーンダオレック・Y’ZDジム・第2試合 KNOCK OUT-RED ウェルター級MASATO BRAVELY vs. 杉原新也・第1試合 KNOCK OUT-BLACK -61.5kg契約般若HASHIMOTO vs. 小森玲哉