平野紫耀さん(27)、神宮寺勇太さん(26)、岸優太さん(28)からなるNumber_i。自分たちのファンを総称する名前、いわゆるファンネームを“iLYs(アイリーズ)”と名付けたことがSNSで発表されました。

Number_iは、2023年10月にグループ結成を発表。18日から、有明アリーナでライブを開催しています。公式Xでは「Thank you, "iLYs" for your support & love as always!」と投稿。"iLYs"へ感謝のメッセージがつづられています。

『ILY』は“I love you(愛してる)”の略ということで、『iLYs』は“love”と“you”に、Number_iの“i”と複数形のsを加えて『愛しい人たち』という思いを表しているということです。

ファンネームの決定にSNSでは、「愛がこもったファンネームをつけてくれてありがとう」「オシャレすぎる」など喜びの声があがっています。