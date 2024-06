Snow Manの新曲「BREAKOUT」のミュージックビデオが公開された。同曲は7月31日にリリースされる11枚目の両A面シングル「BREAKOUT / 君は僕のもの」の表題曲の一つ。ラウールが主演を務める映画『赤羽骨子のボディガード』の主題歌となっている。MVはダンス撮影時間に14時間以上を費やし、これまでSnow Manが披露してきたMVの中でも最高レベルに激しいダンスパフォーマンスが見どころ。歌詞にある「大切なものを守り抜く」という決意と炸裂するパワーを、クールさとアグレッシブさを併せ持つ力強い振り付けで表現した。

11th Single「BREAKOUT / 君は僕のもの」



2024年7月31日 Release※5月29日(水)正午以降順次予約受付開始※CDショップにより予約受付開始日時が異なる場合がございます。詳細は各CDショップにお問い合わせください。◼︎初回盤A形態:SG+DVD品番:JWCD-98633/B価格:\1,600(税抜) / ¥1,760(税込)スリーブ仕様・シリアルナンバー封⼊【CD収録内容(予定)】1. BREAKOUT2. 君は僕のもの【DVD収録内容(予定)】1.「BREAKOUT」Music Video2.「BREAKOUT」Music Video (Dance Ver.)3.「BREAKOUT」マルチアングル映像4. Behind The Scenes◼︎初回盤B形態:SG+DVD品番:JWCD-98634/B価格:\1,600(税抜) / ¥1,760(税込)スリーブ仕様・シリアルナンバー封⼊【CD収録内容(予定)】1. 君は僕のもの2. BREAKOUT【DVD収録内容(予定)】1.「君は僕のもの」Music Video2.「君は僕のもの」マルチアングル映像3. 2024 チーム対抗スノ五輪◼︎通常盤形態:CD Only品番:JWCD-98635価格:\1,000(税抜) / ¥1,100(税込)初回仕様:スリーブ・フォトブック付・シリアルナンバー封⼊【CD収録内容(予定)】1. BREAKOUT2. 君は僕のもの3. ドレス&タキシード4. What's your color?5. BREAKOUT (Instrumental)6. 君は僕のもの (Instrumental)7. ドレス&タキシード (Instrumental)8. What's your color? (Instrumental)・CD購入者特典初回盤A(JWCD-98633/B):特典A初回盤B(JWCD-98634/B):特典B通常盤(JWCD-98635): 特典C※特典は後日お知らせします。※特典は数に限りがございますので、お早めにご予約・ご購入ください。※一部のCDショップ・オンラインショップでは特典が付かない場合もございます。ご予約・ご購入時に必ずご確認ください。