“新食感の大人スイーツ”が楽しめる「NOUGAT℃」は実店舗として、一部改装したスイーツショップ「NOUGAT℃ショップ[ヌガードショップ]」を2024年4月にオープンし、新商品を2024年6月より販売中です。

NOUGAT℃ショップ 五反田店

店舗名 : 店舗NOUGAT℃ショップ 五反田店(2024年4月23日オープン)

所在地 : 〒141-0031 品川区西五反田8-1-8

アクセス: 池上線「大崎広小路」駅 徒歩1分/JR山手線 五反田駅 徒歩7分

URL : https://nougat.jp

SNS : https://www.instagram.com/nougat.d_tokyosweets/

展真ダイニングは、“新食感の大人スイーツ”が楽しめる「NOUGAT℃」の実店舗として、一部改装したスイーツショップ「NOUGAT℃ショップ」を2024年4月にオープンし、新商品を2024年6月より販売中!

■NOUGAT℃の特徴

「ヌガード」は、フランス生まれの伝統菓子「ヌガーグラッセ」を元に特別なアイスムースドルチェとして生まれた新食感デザート。

ワイン通のパティシエが編み出した甘さ控えめのドルチェは、ワインを始めとしたお酒にもぴったり。

これまでのどんなスイーツとも違う未体験の食感・味わいです。

■NOUGAT℃の魅力と食べ方

冷凍で届く「ヌガード」は、一見するとアイスクリームのよう。

しかしアイスだと思って口に入れると…キャラメルナッツの「カリッ」とした歯ざわり、メレンゲ入りクリームの「ふわっと」食感、そして口の中で「とろ〜り」と溶けます。

さらに冷凍庫から出して食べていく時間でその食感が変化し続ける不思議な商品。

冷蔵して1日経ってもNOUGAT℃は溶けずにムース食感の洋菓子に。

溶けそうで溶けない「ふわとろ食感」に、焦がしキャラメルのほろ苦さがアクセントに…。

■五反田のオフィスビル街に持ち帰り専用NOUGAT℃ショップ

大崎広小路駅徒歩1分のお店。

五反田食堂やOMO5の入った五反田JPビルディングの道を挟んだ目の前にかわいいお店がぽつり。

AngelFakelegameのテラスにOPENしたテイクアウト専門店NOUGAT℃ショップ。

通販で販売していたスイーツはもちろんこちらのショップでしか販売していない商品も多数用意されています。

■持ち帰り専用NOUGAT℃ショップ

パフェ仕立ての ポップ・ヌガー販売中

ポップオーバーとはアメリカ(ハワイ)発祥で、卵を使った生地を高温で焼き上げたシュー皮のようなパンをヌガードに合うように1つ1つ作っています。

表面がサクサクで中がふわふわしっとりしているのが特徴です。

その場で、カリっと温めたポップオーバー(ポケパン)にヌガードやベリー系フルーツ、カスタードを入れ、パフェ仕立てで楽しめる、ポップでかわいい新商品です(680円)。

【ポップオーバーを改良して焼き上げ、自家製タルタルソースが決め手のおすすめブレッド】

スモークサーモンやアボカドを入れたPocketPanのポケパン各種を楽しめます。

また、ミニお弁当感覚でテイクアウトできる、オムカップライスやタコスミニカップライスも用意されています。

■商品

NOUGAT℃三種set 2,700円

NOUGAT℃サンド5個set 2,500円〜

焼菓子セット他

NOUGAT℃サンド単品 420円(内税)〜

焼菓子単品 380円(内税)〜、

ポップヌガー 680円

ポケパン(本日の惣菜パン) 500円〜

カップごはん(オムライスやタコライスなど) 700円〜

瀬戸内レモンの自家製レモネード 各種500円〜

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post パフェ仕立てのポップオーバーも!NOUGAT℃ショップ 五反田店 appeared first on Dtimes.