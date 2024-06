グローブライドは、フィッシングウェアづくりで培った機能特性を活かした「24SS additional items」を2024年6月21日(金)に発売します。

グローブライド「24SS additional items」

グローブライドは、フィッシングウェアづくりで培った機能特性を活かした「24SS additional items」を2024年6月21日(金)に発売。

「24SS additional items」は、フィッシングウェアに求められてきた機能性をベースに、酷暑のなかでもタウンユースに適した通気性と着心地を備えたデザインワークを行った4アイテムで構成。

素材には、持続可能性に配慮したマテリアルであるリサイクルナイロンを採用し、ドライタッチな風合いとストレスフリーな軽さとしなやかさを実現しています。

また、強い日射しに対してのUVカット効果も備えています。

D-VEC TOKYO EXCLUSIVE(表参道ヒルズ)、D-VEC HANKYU MENS TOKYO、D-VEC UMEDA HANKYUの各直営店とD-VEC オンラインショップにて発売します。

◇「24SS additional items」

■W’S RECYCLED NYLON ONEPIECE

フロントジップのノースリーブワンピース。

前身はすっきりとしたシルエット。

広くとったアームホールと、背面のギャザーで通気性を向上。

ウエスト部のドローストリングで好みのシルエットに調整が可能。

W’S RECYCLED NYLON ONEPIECE_front

W’S RECYCLED NYLON ONEPIECE_back

品番 :VF-1OP08049

価格 :49,500円 (税込)

サイズ:ONE-SIZE

カラー:LIGHT BLUE、BLACK

素材 :NYLON(Recycled) 95%、POLYURETHANE 5%

■RECYCLED NYLON DRESS JACKET

一枚仕立てのショート丈ドレスジャケット。

サイドパネル構造で立体的なシルエットを実現。

両脇にジップポケット、前身裏にも落としポケットを配し、収納性も高い一着。

RECYCLED NYLON DRESS JACKET_front

RECYCLED NYLON DRESS JACKET_back

RECYCLED NYLON DRESS JACKET_zip pocket

品番 :VF-2JK03449

価格 :51,700円 (税込)

サイズ:2、3

カラー:GRAY、BLACK

素材 :NYLON(Recycled) 95%、POLYURETHANE 5%

■RECYCLED NYLON S/S PULLOVER SHIRT

プルオーバータイプの襟つきシャツ。

左胸に「D」をイメージした大型のポケットを配置。

通気性を考慮し、裾はシャツを出して着用するストレートカットを採用。

RECYCLED NYLON SS PULLOVER SHIRT_front

RECYCLED NYLON SS PULLOVER SHIRT_back

品番 :VF-2SS03649

価格 :29,700円 (税込)

サイズ:2、3

カラー:GRAY、BLACK

素材 :NYLON(Recycled) 95%、POLYURETHANE 5%

■RCYCLED NYLON EASYPANTS

ワンタックのテーパードシルエットパンツ。

ウエストは、イージーベルトで快適なフィット感が楽しめる。

両サイドにジップポケットを配し、貴重品も安心して収納できる。

RCYCLED NYLON EASYPANTS_front

RCYCLED NYLON EASYPANTS_back

RCYCLED NYLON EASYPANTS_easy belt

RCYCLED NYLON EASYPANTS_zip pocket

品番 :VF-2PT03549

価格 :36,300円 (税込)

サイズ:2、3

カラー:GRAY、BLACK

素材 :NYLON(Recycled) 95%、POLYURETHANE 5%

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post タウンユースに適した通気性と着心地!グローブライド「24SS additional items」 appeared first on Dtimes.