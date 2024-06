メインは「24の前奏曲(プレリュード)」！インタースペース 「外山啓介ピアノ・リサイタル プレリュード」

インタースペースが主催する、外山啓介ピアノ・リサイタル「プレリュード」のツアーが2024年9月1日(日)東京・サントリーホールで開催されます。

外山啓介ピアノ・リサイタル「プレリュード」

会場 : サントリーホール(東京)

開催日時 : 2024年9月1日(日)14:00開演(13:15開場)

プログラム: ドビュッシー:『前奏曲集』より、

亜麻色の髪の乙女、ヒースの茂る荒地

ラフマニノフ:前奏曲「鐘」 嬰ハ短調 op.3-2

ワーグナー(リスト編):イゾルデの愛の死

ショパン:3つのマズルカ op.59

ショパン:舟歌 嬰ヘ長調 op.60

ショパン:24の前奏曲(全曲)op.28

公演ページ:

https://www.ints.co.jp/toyama-suntory2409.html

主催 : インタースペース

協力 : エイベックス・クラシックス・インターナショナル

料金 :S席5,000円、A席3,500円(全席指定・税込) 好評発売中

※未就学児入場不可

※曲目・曲順等が変更になる場合があります。

※チケット購入後のキャンセル及び変更はできません。

※車椅子のお客様はチケット購入前にチケットスペース (03-3234-9999) までご連絡ください。

2007年デビュー以来、ほぼ毎年サントリーホール(東京)およびザ・シンフォニーホール(大阪)を中心とした全国ツアーを開催してきた外山啓介。

2024年のリサイタル・ツアーが、東京・大阪・北海道などの全国8ヶ所にて6月より開催されます。

■外山啓介ピアノ・リサイタル「プレリュード」について

誠実で優しい人柄がにじみ出る音色、奇をてらわない王道のピアニズムで高い人気を誇る外山啓介が、2024年のリサイタルのテーマに選んだのは「プレリュード」。

ドビュッシーの前奏曲集から「亜麻色の髪の乙女」と「ヒースの茂る荒野」、ラフマニノフの前奏曲「鐘」、そしてショパンの傑作《24の前奏曲》が届けれらます。

外山はこれまでに《24の前奏曲》のうち、第13番や第14番、人気曲の第15番「雨だれ」など個別にリサイタルで取り上げることはありましたが、全24曲の演奏は今回が初となります。

演奏活動が15年を超え、ピアニストとして充実の時を迎える外山が、満を持して前奏曲の最高峰に挑みます。

ほかにも、ショパンの代表曲である「舟歌」や、近年外山が愛奏しているワーグナー(リスト編曲)の「イゾルデの愛の死」など名曲中の名曲が選曲されています。

リサイタル全体を通して、一人のピアニストと、そして聴衆の皆様が、未来に向かっていく「プレリュード」と感じられるような演奏会を目指します。

さらなる飛躍を誓う外山啓介が贈る、渾身のプログラムを楽しめます。

外山啓介1(C)Yuji Hori

外山啓介からのメッセージ

今回は、幼い頃からの憧れであるショパンの「24の前奏曲(プレリュード)」をメインに据えたプログラムを演奏します。

いつか勉強したいと願い続けておりましたが、作品の偉大さに圧倒され、そのきっかけをつかめずにおりました。

しかし、40代に突入する2024年は新しいことや大きなことに挑戦したく、この作品を演奏するのは2024年しかないと感じています。

この演奏会を通して、今までとはひと味違った自分に出会えるような気がしています。

もしも皆様がその瞬間を共有していただけたとしたら、こんなに幸せなことはありません。

外山啓介

■プロフィール

外山啓介/ピアノ Keisuke Toyama, Piano

第73回日本音楽コンクール第1位。

東京藝術大学卒業後ハノーファー音楽演劇大学留学を経て、東京藝術大学大学院を修了。

07年CDデビュー、サントリーホールをはじめ各地で行われたデビュー・リサイタルが完売となる。

これまでに9枚のCDをリリースし09年『ラフマニノフ』と13年『展覧会の絵』は「レコード芸術」誌特選盤に選出されている。

全国各地でのリサイタル・ツアーを毎年実施、主要オーケストラとの共演も多数あり、その繊細で色彩感豊かな独特の音色を持つ演奏は、各方面から高い評価を得ている。

17年はデビュー10周年記念ツアーを約20か所で行う。

18年、第44回「日本ショパン協会賞」受賞。

21年、最新CD『《ワルトシュタイン》《悲愴》《熱情》〜ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ集』をリリース(『レコード芸術』誌特選盤に選出)。

札幌大谷大学芸術学部音楽学科特任准教授。

洗足学園音楽大学非常勤講師。

桐朋学園大学非常勤講師。

■外山啓介ピアノ・リサイタル「プレリュード」ツアー日程

2024年6月30日(日) [山梨] 清里高原ハイランドホテル

2024年7月6日(土) [東京] たましんRISURUホール(立川市市民会館)

2024年7月14日(日) [北海道] 遠軽町芸術文化交流プラザ メトロプラザ

2024年8月3日(土) [静岡] 沼津市民文化センター

2024年9月1日(日) [東京] サントリーホール

2024年9月8日(日) [北海道] 札幌コンサートホール kitara

2024年9月29日(日) [大阪] ザ・シンフォニーホール

2024年10月12日(土) [岡山] 岡山県立美術館ホール

