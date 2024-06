沖縄の国内最大級CLUB「epica OKINAWA」にて、人気クリエイター/インフルエンサー“lilhoneyprincess”が手掛けるブランド「BLINK」と「THE BIG APPLE」のコラボパーティーを2024年6月21日に開催します。

epica OKINAW

SEQUENCEは、沖縄の国内最大級CLUB「epica OKINAWA」にて、人気クリエイター/インフルエンサー“lilhoneyprincess”が手掛けるブランド「BLINK」と「THE BIG APPLE」のコラボパーティーを2024年6月21日に開催!

《「BLINK」と「THE BIG APPLE」のコラボパーティー》

◇毎月第三金曜日開催「THE BIG APPLE」

Music by DJ MARTIN

世界基準なオープンフォーマット中心の最先端な音楽を提供。

ニューヨークの名称でも馴染みあるBIG APPLEは沖縄に住むアメリカ人を中心に現地でも人気。

これまでに世界中で人気を誇る海外ゲストDJとのコラボイベントや、国内人気ファッションブランドとのタイアップなどが話題になり、毎回フロアを盛り上げるイベント「THE BIG APPLE」といつも賑わう週末のエピカとの融合による、最先端のクラブシーンを体感できます。

2024年6月21日 (毎月第三金曜日)

「THE BIG APPLE」@ epica OKINAWA

OPEN 9:00PM - 6:30AM

Music by DJ MARTIN

(LADIES FREE ADMISSION & 3DRINKS)

【DJ MARTIN プロフィール】

米・有名エージェント「SKAM ARTIST」所属。

ニューヨーク、オーストラリア、シンガポールなど海外での約10年間の活動を経て、現在は東京最前線のナイトクラブから世界のトップクラブ、セレブリティのプライベートパーティー、国内外の大規模フェスなどワールドワイドに活躍するインターナショナルDJ。

【Lil honey Princess プロフィール】

lilhoneyprincess (リルハニ・プリセンス)とは、日本のマルチクリエイターで、モデル・ミュージックビデオ助監督・キャスティング・ブランドデザイン、そして、人気インフルエンサーとして活動が注目されている1人。

彼女のコンテンツは主にファッション、ライフスタイル、美容に関するもので、フォロワーに向けてトレンドやスタイリングのヒントを提供。

また、BADHOPやTokyo Young Vision、Awitch等日本のトップアーティストのミュージックビデオの助監督としても活躍。

ビジュアル面でも非常に魅力的な投稿が多く、ブランドとのコラボレーションも数多く行っている。

【沖縄No.1 ナイトエンターテインメント】

沖縄の那覇市松山ナムラプラザビル3階で運営する、1フロア320坪の国内最大規模の中に、フロアに面した豪華VIP席から、高級カラオケ付き個室まで20席以上も完備した、オキナワNo.1ナイトエンターテインメント。

毎週末は県内外から外国まで1,000名以上も集客する、トップレベルのDJ陣による“SOUTH SIDE HIP HOP”を中心に世界基準のサウンドと圧倒的なオーディエンスのエネルギーは、日本ではここでしか体感出来ない。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post lilhoneyprincessコラボ!epica OKINAWA appeared first on Dtimes.