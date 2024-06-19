弘前公園でダンスバトル！Performing Arts Community「SHIROFES.2024」
一般社団法人Performing Arts Communityはダンスとカルチャーの複合イベントを過去最大の規模にスケールアップした「SHIROFES.2024」を青森県弘前市にある弘前公園内にて開催します。
SHIROFES.2024
SHIROFES.2024 目覚めろ、個性。燃え上がれ、弘前。
日時： 2024年6月28日(金) 17:00開場／20:30終演
2024年6月29日(土) 9:30開場 ／20:30終演
2024年6月30日(日) 9:30開場 ／20:30終演
※雨天決行
会場： 弘前公園 市民広場(〒036-8356 青森県弘前市下白銀町1)
費用： 観覧は無料です。
＊雨天決行。
警報が出た場合は弘前市民会館にて、
内容を変更して開催する場合があります。
＊コンテンツによっては参加費が発生するものもあります。
詳細：https://shirofes.jp/
一般社団法人Performing Arts Communityはダンスとカルチャーの複合イベントを過去最大の規模にスケールアップした「SHIROFES.2024」を青森県弘前市にある弘前公園内にて開催！
毎年全国から著名なダンサーが集っては、大いに賑わい地元観光の一手を担っています。
それに伴い、2024年6月6日(木)〜6月20日(木)までSNSプレゼントキャンペーンを開催します。
■キャンペーン概要
＜Instagramフォロー＆いいね プレゼントキャンペーン＞
SHIROFES.2024オリジナルグッズや出演ダンサーのサインが貰える！
開催期間：2024年6月6日(木)〜2024年6月20日(木)23:59迄
当選商品：A賞…SHIROFES.出演ダンサーサイン 3名
B賞…SHIROFES.オリジナルTシャツ 5名
C賞…SHIROFES.オリジナルタオル 12名
応募方法：SHIROFES.のInstagramアカウントを確認してください。
■SHIROFES.2024 コンテンツ紹介
(1) 豪華ダンサーが集う10種のダンスバトル
SHIROFES.のメインコンテンツとなるダンスバトルは、今回も様々なバトルが開催され、それぞれのジャンルにてナンバーワンを決定します。
全10バトルについては以下の豪華布陣により、それぞれ年齢別やカテゴリー別に行われます。
【POPPIN’1ON1「SAMURAI」】
カテゴリー ：POPPIN'(OPEN・FEMALE・Global Edition)
ジャッジ ：KAZU、MT POP、HOZIN、KIDBOOGIE、GUCCHON
ゲストバトラー：Satoci、バファリン、Dokyun、Poppin’Snow、EUN.G、Farlina、
X Bomb、OSAKA GET DOWN WINNER
DJ ：KEI
MC ：SUV、PLATINUM PORK
［新たな注目ポイント］今回初めてSHIROFES.内でGlobal Editionを開催。
海外からジャッジやゲストバトラーなどが大勢集まり、よりレベルの高い国際大会が繰り広げられる。
【BREAKIN’1ON1＜U15＞「THE JAM」】
カテゴリー ：BREAKIN’1on1(男女国籍問わず15歳以下が参加可能)
ジャッジ ：BORN、KATSU ONE、Luigi、Tenpachi、GEN ROC、YUSKI
ゲストバトラー：Renren
DJ ：TOGACEE
MC ：KENTARAW
【BREAKIN’1ON1／BREAKIN’CREW「ON THE BEAT」】
カテゴリー：- 1on1 battle BGIRL division(女性のみ、年齢国籍不問)
- 1on1 battle BBOY division(男性のみ、年齢国籍不問)
- CREW BATTLE(3名以上、性別年齢国籍不問)
ジャッジ ：BORN、KATSU ONE、Luigi、Tenpachi、GEN ROC、YUSKI
DJ ：MAR SKI、TOGACEE
MC ：KENTARAW
【HIP HOP 1ON1「DO OR DIE」】
カテゴリー ：HIP HOP 1on1(性別年齢国籍不問)
ジャッジ ：METH、RICO、YUUSHIN、SEIYA、K
ゲストバトラー：Atsuki、OSAKA GET DOWN WINNER
DJ ：OBA
MC ：TK
【LOCKIN’1ON1「EVERYBODY’S UP!!」】
カテゴリー ：LOCKIN’1on1(性別年齢国籍不問)
ジャッジ ：Locking Khan、HANA、CiO、NOBBY、SORI
ゲストバトラー：Yoshiki、OSAKA GET DOWN WINNER
DJ ：3104st
MC ：KENSAKU
【HOUSE 1ON1「OPEN YOUR EYES」】
カテゴリー ：HOUSE 1on1(性別年齢国籍不問)
ジャッジ ：PInO、HIRO、TAKESABURO、Miyu、KENJI
ゲストバトラー：Shota、OSAKA GET DOWN WINNER
DJ ：OHISHI
MC ：KENSAKU
【WAACKIN’1ON1「MIYABI」】
カテゴリー ：WAACKIN’1on1(性別年齢国籍不問)
ジャッジ ：小幸、おかよ、美都留、Cleveland Moses Jr.、calin
ゲストバトラー：Si4、OSAKA GET DOWN WINNER
DJ ：MAR SKI
MC ：SUV
【ALL STYLE 2ON2「DEADLY DUO」】
カテゴリー：ALL STYLE 2on2(性別年齢国籍不問)
ジャッジ ：RYUZY、Teddy Dan、YUKI、KATO、YUKARI、JUSTFIT、TAIKI
DJ ：辰
MC ：TK、PLATINUM PORK
【KIDS ALL STYLE 1ON1 BATTLE 「NINJA」】
カテゴリー ： KIDS ALL STYLE 1on1
- Under 10 division(男女国籍問わず10歳以下が参加可能)
- Under 15 division(男女国籍問わず15歳以下が参加可能)
*Wエントリー可です。
ジャッジ ：SEAN、Poppin’J、TAISUKE、KAZANE、The D SoraKi、POG、TATSUKI
ゲストバトラー：REN、KO-KEN、kote2、Princess Tighteyex、杏那、CURREN、
Tiger、OSAKA GET DOWN WINNER
DJ ：辰
MC ：TK
2024年は初めて中国の予選大会が5月に行われたため、この大会で優勝した中国のスキルフルなキッズダンサーが本大会へやってきます。
【OVER18 COLLEGE ALL STYLE 1ON1 BATTLE「ROOKIE」】
カテゴリー：OVER18 COLLEGE ALL STYLE 1on1
(男女国籍問わず、18歳以上の学生が参加可能)*高校生は不可
ジャッジ ：LOCO YOKO、YOSHIE、ATZO、福助、RINKA、KEIN、Yasmin
DJ ：だーます
MC ：KENSAKU
(2) トップパフォーマーによるパフォーマンス
全国から名実ともに間違いないダンサーやダンスクルーをはじめ、別ジャンルからはフリースタイルボーラーなど様々なトップパフォーマーが集結。
間近でその躍動感に触れることができるため、ダンスバトル以外にも世界水準のパフォーマンスを身近でたのしめます。
出演者(2024年6月18日現在)：Let’s Boogie、Dance Of Artistic Movers、Co-thkoo、YOSHIE & THE D SoraKi、Novel Nextus、GRAYSOURCE、sangria、Gucchon+Yacheemi+Boo、IB6side、HANA+Yasmin、S.kitchen、BUG!?、Ibuki、BetRay、D&F、クレアラシル、J’Z FAMILY、GSCB、FUNKY WORM、Over Beats Number and more…
(3) プロダンサーによるワークショップ
SHIROFES.といえば、出演ダンサーによるダンスワークショップも魅力的なコンテンツの一つです。
講師を担うのはレベルが高いダンサーばかりなので、普段のレッスンに参加すること自体敷居が高い印象がありますが、この日はダンス未経験者からプロダンサーまで50人以上が集まり、みんなでわいわい楽しみながら学ぶスタイルが好評です。
ダンスワークショップ講師名(2024年6月18日現在)：
【2024年6月28日(金)開催】SEIYA／YUUSHIN、LET’S BOOGIE、YOSHIE & THE D SoraKi、BORN／Luigi
【2024年6月29日(土)開催】JUNNA YAGI
【2024年7月1日(月)開催】KEI／GUCCHON／Poppin’J／HOZIN
(4) アーティストによる音楽ライブ
ご当地ならではのアーティストが多数出演するステージ枠があります。
伝統的な津軽笛を演奏する佐藤ぶん太氏や、三味線を演奏する渋谷和生氏などをはじめ、青森の魅力たっぷりのアーティストたちの生演奏を楽しめます。
出演アーティスト名(2024年6月18日現在)：creeps、アルプスおとめ＆リーフ、ジョナゴールド、ライスボール、りんご娘、佐藤ぶん太、玉熊明日香、渋谷和生、まつしま団地こども園(スコップ三味線のパフォーマンス)、弘前大学書道部(書道パフォーマンス)、忍者早道隊(忍者パフォーマンス)、弘大囃子組(津軽地方の祭囃子演奏)
MC：TaROCK
ライブDJ名(2024年6月18日現在)：Olive Oil、MACKA-CHIN、DJ D.A.I.、KUROI ENBAN、QUMA、D.I.K.、randyranzy、STO、DJ QUROVER、MASASHI N、shinta、CHEGUA、BLYS、R.S.R.S、WANI、magistery、BLAZE、KAYA
(5) エアー遊具(★新コンテンツ)
2024年はSHIROFES.とコラボした巨大なエアー遊具が初登場。
このエアー遊具は3日間にわたりレースが開催され、いつでも誰でも参加することが可能です。
全長約35mのコースを最も早くゴールした人が優勝する大会形式です。
イベント名：SHIROFES.コラボ「ギャラクシー・ラン」
当日エントリーのため予約不要。
35m大型遊具を駆け抜けてタイムを競う！カテゴリーは子供(小学生以下)と大人(中学生以上)の2部門に分けて開催予定。
(6) 30店舗が軒を連ねるフードエリア
敷地内には物販を含め30店舗ほどの飲食スペースが登場します。
弘前市の名物グルメにも舌鼓。
フェスを楽しみながら、バリエーション豊富なメニューからフェス飯も楽しめます。
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