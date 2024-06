弘前公園でダンスバトル！Performing Arts Community「SHIROFES.2024」

一般社団法人Performing Arts Communityはダンスとカルチャーの複合イベントを過去最大の規模にスケールアップした「SHIROFES.2024」を青森県弘前市にある弘前公園内にて開催します。

SHIROFES.2024

SHIROFES.2024 目覚めろ、個性。燃え上がれ、弘前。

日時: 2024年6月28日(金) 17:00開場/20:30終演

2024年6月29日(土) 9:30開場 /20:30終演

2024年6月30日(日) 9:30開場 /20:30終演

※雨天決行

会場: 弘前公園 市民広場(〒036-8356 青森県弘前市下白銀町1)

費用: 観覧は無料です。

*雨天決行。

警報が出た場合は弘前市民会館にて、

内容を変更して開催する場合があります。

*コンテンツによっては参加費が発生するものもあります。

詳細:https://shirofes.jp/

毎年全国から著名なダンサーが集っては、大いに賑わい地元観光の一手を担っています。

それに伴い、2024年6月6日(木)〜6月20日(木)までSNSプレゼントキャンペーンを開催します。

■キャンペーン概要

<Instagramフォロー&いいね プレゼントキャンペーン>

SHIROFES.2024オリジナルグッズや出演ダンサーのサインが貰える!

開催期間:2024年6月6日(木)〜2024年6月20日(木)23:59迄

当選商品:A賞…SHIROFES.出演ダンサーサイン 3名

B賞…SHIROFES.オリジナルTシャツ 5名

C賞…SHIROFES.オリジナルタオル 12名

応募方法:SHIROFES.のInstagramアカウントを確認してください。

■SHIROFES.2024 コンテンツ紹介

(1) 豪華ダンサーが集う10種のダンスバトル

SHIROFES.のメインコンテンツとなるダンスバトルは、今回も様々なバトルが開催され、それぞれのジャンルにてナンバーワンを決定します。

全10バトルについては以下の豪華布陣により、それぞれ年齢別やカテゴリー別に行われます。

【POPPIN’1ON1「SAMURAI」】

カテゴリー :POPPIN'(OPEN・FEMALE・Global Edition)

ジャッジ :KAZU、MT POP、HOZIN、KIDBOOGIE、GUCCHON

ゲストバトラー:Satoci、バファリン、Dokyun、Poppin’Snow、EUN.G、Farlina、

X Bomb、OSAKA GET DOWN WINNER

DJ :KEI

MC :SUV、PLATINUM PORK

[新たな注目ポイント]今回初めてSHIROFES.内でGlobal Editionを開催。

海外からジャッジやゲストバトラーなどが大勢集まり、よりレベルの高い国際大会が繰り広げられる。

【BREAKIN’1ON1<U15>「THE JAM」】

カテゴリー :BREAKIN’1on1(男女国籍問わず15歳以下が参加可能)

ジャッジ :BORN、KATSU ONE、Luigi、Tenpachi、GEN ROC、YUSKI

ゲストバトラー:Renren

DJ :TOGACEE

MC :KENTARAW

【BREAKIN’1ON1/BREAKIN’CREW「ON THE BEAT」】

カテゴリー:- 1on1 battle BGIRL division(女性のみ、年齢国籍不問)

- 1on1 battle BBOY division(男性のみ、年齢国籍不問)

- CREW BATTLE(3名以上、性別年齢国籍不問)

ジャッジ :BORN、KATSU ONE、Luigi、Tenpachi、GEN ROC、YUSKI

DJ :MAR SKI、TOGACEE

MC :KENTARAW

【HIP HOP 1ON1「DO OR DIE」】

カテゴリー :HIP HOP 1on1(性別年齢国籍不問)

ジャッジ :METH、RICO、YUUSHIN、SEIYA、K

ゲストバトラー:Atsuki、OSAKA GET DOWN WINNER

DJ :OBA

MC :TK

【LOCKIN’1ON1「EVERYBODY’S UP!!」】

カテゴリー :LOCKIN’1on1(性別年齢国籍不問)

ジャッジ :Locking Khan、HANA、CiO、NOBBY、SORI

ゲストバトラー:Yoshiki、OSAKA GET DOWN WINNER

DJ :3104st

MC :KENSAKU

【HOUSE 1ON1「OPEN YOUR EYES」】

カテゴリー :HOUSE 1on1(性別年齢国籍不問)

ジャッジ :PInO、HIRO、TAKESABURO、Miyu、KENJI

ゲストバトラー:Shota、OSAKA GET DOWN WINNER

DJ :OHISHI

MC :KENSAKU

【WAACKIN’1ON1「MIYABI」】

カテゴリー :WAACKIN’1on1(性別年齢国籍不問)

ジャッジ :小幸、おかよ、美都留、Cleveland Moses Jr.、calin

ゲストバトラー:Si4、OSAKA GET DOWN WINNER

DJ :MAR SKI

MC :SUV

【ALL STYLE 2ON2「DEADLY DUO」】

カテゴリー:ALL STYLE 2on2(性別年齢国籍不問)

ジャッジ :RYUZY、Teddy Dan、YUKI、KATO、YUKARI、JUSTFIT、TAIKI

DJ :辰

MC :TK、PLATINUM PORK

【KIDS ALL STYLE 1ON1 BATTLE 「NINJA」】

カテゴリー : KIDS ALL STYLE 1on1

- Under 10 division(男女国籍問わず10歳以下が参加可能)

- Under 15 division(男女国籍問わず15歳以下が参加可能)

*Wエントリー可です。

ジャッジ :SEAN、Poppin’J、TAISUKE、KAZANE、The D SoraKi、POG、TATSUKI

ゲストバトラー:REN、KO-KEN、kote2、Princess Tighteyex、杏那、CURREN、

Tiger、OSAKA GET DOWN WINNER

DJ :辰

MC :TK

2024年は初めて中国の予選大会が5月に行われたため、この大会で優勝した中国のスキルフルなキッズダンサーが本大会へやってきます。

【OVER18 COLLEGE ALL STYLE 1ON1 BATTLE「ROOKIE」】

カテゴリー:OVER18 COLLEGE ALL STYLE 1on1

(男女国籍問わず、18歳以上の学生が参加可能)*高校生は不可

ジャッジ :LOCO YOKO、YOSHIE、ATZO、福助、RINKA、KEIN、Yasmin

DJ :だーます

MC :KENSAKU

(2) トップパフォーマーによるパフォーマンス

全国から名実ともに間違いないダンサーやダンスクルーをはじめ、別ジャンルからはフリースタイルボーラーなど様々なトップパフォーマーが集結。

間近でその躍動感に触れることができるため、ダンスバトル以外にも世界水準のパフォーマンスを身近でたのしめます。

出演者(2024年6月18日現在):Let’s Boogie、Dance Of Artistic Movers、Co-thkoo、YOSHIE & THE D SoraKi、Novel Nextus、GRAYSOURCE、sangria、Gucchon+Yacheemi+Boo、IB6side、HANA+Yasmin、S.kitchen、BUG!?、Ibuki、BetRay、D&F、クレアラシル、J’Z FAMILY、GSCB、FUNKY WORM、Over Beats Number and more…

(3) プロダンサーによるワークショップ

SHIROFES.といえば、出演ダンサーによるダンスワークショップも魅力的なコンテンツの一つです。

講師を担うのはレベルが高いダンサーばかりなので、普段のレッスンに参加すること自体敷居が高い印象がありますが、この日はダンス未経験者からプロダンサーまで50人以上が集まり、みんなでわいわい楽しみながら学ぶスタイルが好評です。

ダンスワークショップ講師名(2024年6月18日現在):

【2024年6月28日(金)開催】SEIYA/YUUSHIN、LET’S BOOGIE、YOSHIE & THE D SoraKi、BORN/Luigi

【2024年6月29日(土)開催】JUNNA YAGI

【2024年7月1日(月)開催】KEI/GUCCHON/Poppin’J/HOZIN

(4) アーティストによる音楽ライブ

ご当地ならではのアーティストが多数出演するステージ枠があります。

伝統的な津軽笛を演奏する佐藤ぶん太氏や、三味線を演奏する渋谷和生氏などをはじめ、青森の魅力たっぷりのアーティストたちの生演奏を楽しめます。

出演アーティスト名(2024年6月18日現在):creeps、アルプスおとめ&リーフ、ジョナゴールド、ライスボール、りんご娘、佐藤ぶん太、玉熊明日香、渋谷和生、まつしま団地こども園(スコップ三味線のパフォーマンス)、弘前大学書道部(書道パフォーマンス)、忍者早道隊(忍者パフォーマンス)、弘大囃子組(津軽地方の祭囃子演奏)

MC:TaROCK

ライブDJ名(2024年6月18日現在):Olive Oil、MACKA-CHIN、DJ D.A.I.、KUROI ENBAN、QUMA、D.I.K.、randyranzy、STO、DJ QUROVER、MASASHI N、shinta、CHEGUA、BLYS、R.S.R.S、WANI、magistery、BLAZE、KAYA

(5) エアー遊具(★新コンテンツ)

2024年はSHIROFES.とコラボした巨大なエアー遊具が初登場。

このエアー遊具は3日間にわたりレースが開催され、いつでも誰でも参加することが可能です。

全長約35mのコースを最も早くゴールした人が優勝する大会形式です。

イベント名:SHIROFES.コラボ「ギャラクシー・ラン」

当日エントリーのため予約不要。

35m大型遊具を駆け抜けてタイムを競う!カテゴリーは子供(小学生以下)と大人(中学生以上)の2部門に分けて開催予定。

(6) 30店舗が軒を連ねるフードエリア

敷地内には物販を含め30店舗ほどの飲食スペースが登場します。

弘前市の名物グルメにも舌鼓。

フェスを楽しみながら、バリエーション豊富なメニューからフェス飯も楽しめます。

