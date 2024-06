カンヌの社交界「CANNES GALA」ウェルカムドリンクに選出！抹茶オロジスト「Matsu Ceremonial Matcha」

Matchaeologistの抹茶が、2024年5月19日(日)に、フランス カンヌで開催されたカンヌ映画祭を主催するMarche du FilmとCANNES NEXTの公認社交界「CANNES GALA」の特別なディナーのウェルカムドリンクに選出されました。

抹茶オロジスト「Matsu Ceremonial Matcha」

■提供された抹茶について

■提供された抹茶(Matsu Ceremonial Matcha)

Matchaeologistのシグネチャー抹茶でもあるMatsu Ceremonial Matchaは、京都の宇治にて伝統的な職人技で作られている本格的で上質な抹茶です。

葉の柔らかい部分のみを一枚一枚、機械も鋏も使用せずに丁寧に手で摘み、臼でゆっくりと時間をかけて挽いています。

どなたでも飲みやすいようブレンドしており、苦味やえぐみは少なく、クリーミーでマイルドな味わいが特徴的です。

通常の苦味のあるいわゆる抹茶の概念を覆す、現代的な味わいを楽しめます。

<お取り扱い店舗>

ISETAN Seed 伊勢丹新宿本店

ザ・コンランショップ 東京 麻布台ヒルズ

g KEYAKIZAKA 六本木ヒルズ店

「CANNES GALA」を記念して、Matchaeologistのオンラインストア限定の特典も!

現地で使用された茶葉、または現地で使用された茶器を購入した方は、送料無料になります。

本キャンペーンは6月いっぱいで終了予定です。

■使用した茶器(1)(Glass Katakuchi Serving Bowl)

一度に数人分点てて注げる注ぎ口のあるダブルウォールの片口ボウルは、耐熱性のガラスを使用しており実用的であるだけでなく、抹茶を点てながらその美しいグリーンを眺められるデザインが印象的です。

ボウルの内側の深さと湾曲率は、抹茶を点てる際の飛沫を防ぐために正確に計算されています。

さらに側面のデザインは、点てた抹茶をそれぞれのお茶椀に注ぐ際に持ちやすく指滑りせずに手にフィットするおうとつが特徴です。

ミニマルで洗練された佇まいは現代的なMatchaスタイルに最適です。

■使用した茶器(2)(Traditional Chasen)

上記の片口ボウルとの相性が抜群の、トラディショナルなタイプの茶せん。

100本立ての穂先で抹茶をきめ細かくスムーズに点てることができ、非常に使いやすい設計です。

■特典概要

期間:2024年6月11日〜6月30日

特典:Matsu Ceremonial MatchaまたはGlass Katakuchi Serving Bowl、Traditional Chasen の

いずれかを購入の方は期間中送料無料でお届けします。

■対象商品(全て税込価格)

・Glass Katakuchi Serving Bowl 8,778円

・Traditional Chasen 2,750円

・Matsu Ceremonial Matcha 3,218円

