今大注目のtuki.や紫 今の新曲、Kroiのアルバム、TAIKINGと荒谷翔大のコラボなど『New Music Wednesday [Music+Talk Edition]』が今週話題の新作11曲を紹介

話題の新曲を最速で知れる、Spotifyの人気プレイリスト『New Music Wednesday』を、ナビゲーターの竹内琢也が深掘りするポッドキャスト『New Music Wednesday [Music+Talk Edition]』。このSPICEでは同番組で紹介されている、プレイリストだけでは知ることのできないエピソードやSpotifyのエディター(プレイリストを構成している人たち)のこだわりをピックアップして掲載。



今週は……『Early Noise』アーティストのtuki.がカバーに登場! Kroiのニューアルバム、YENTOWNのPETZの約3年ぶりアルバム、TAIKINGと荒谷翔大のコラボ、Mega Shinnosukeの新曲に、「魔性の女A」がバイラルヒット中の注目アーティスト・紫 今など新作11曲を紹介! また紹介アーティストのライブやフェス情報も掲載しているので要チェック。番組への感想やリクエストは「#NMWミュージックアンドトーク」をつけてツイートを!

tuki.「星街の駅で」

tuki.の新曲「星街の駅で」がリリースになり、今週の『New Music Wednesday』のカバーを飾っています。tuki.はSpotifyが2024年に躍進を期待する次世代アーティスト『RADAR: Early Noise 2024』にも選出された現役高校生シンガーソングライター。13歳の頃にギターを弾き始め、その後TikTokでの弾き語り動画を投稿を開始、2023年9月には正式な音源として「晩餐歌」をリリースし鮮烈なデビューを飾りました。「晩餐歌」は現在Spotifyで7000万再生を突破、今年1月にリリースした「サクラキミワタシ」も卒業ソングとして大きな話題を集め1300万再生を突破、4月にリリースされた「地獄恋文」も1200万再生を突破しています。(先日発表されたビルボードの「2024年上半期 JAPAN Hot 100」でCreepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」に次ぐ2位!)

今作は離ればなれになる二人を描いた楽曲。Spotifyでは『Tokyo Super Hits!』などの人気プレイリストのカバーを過去にも飾っていますが『New Music Wednesday』のカバーは初となりました。

紫 今「Server Down」

紫 今の新曲「Server Down」がリリースになりました。紫 今は現在21歳の女性クリエイターで、作詞、作曲、編曲のみならず映像編集や、MVなどで使用しているイラスト制作まで、楽曲リリースに関する多くを自身で行っています。2022年末にTik Tokに投稿された「ゴールデンタイム」が、バズを起こし注目を集め、2023年にその「ゴールデンタイム」にて配信でのリリースを開始しました。Spotifyでは「魔性の女A」が300万再生を超えるなど、多くの人に聴かれています。7月21 日(日)には、『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2024』にて自身初の音楽フェスに出演、そして8月22日(木)に自身初のワンマンライブ『Mulasaki Ima LIVE 2024 "Episode 0"』を開催することが決定しています。

(「魔性の女A」の1曲を聴いても彼女がいろんなジャンルに影響を受けてきたことがわかりますよね。お父さまもお母さまもアフリカの音楽が好きで、お父さんがジャンベを叩いてお母さんがボーカルをされている……そんなご家庭に育って、ボカロ、K-POP、ブラックミュージック、クラシックと様々な音楽に影響を受けているそうです。この楽曲は、Spotifyのバイラルチャートでは日本国内でトップ10入り。そして韓国のバイラルチャートでも最高3位を記録。リスナーの国別で言うと日本が圧倒的ではありますが、バイラルヒットの影響でUS、台湾、韓国、タイ等海外にも多くのリスナーがいて「Gacha Pop」でも好評とのこと!)

Kroi「Green Flash」

Kroiのニューアルバム『Unspoiled』がリリースになりました。TVアニメ『アンダーニンジャ』のオープニングテーマ「Hyper」、TVアニメ『ぶっちぎり?!』のオープニングテーマ「Sesame」、スターオリジナルシリーズ『SAND LAND: THE SERIES』のオープニングテーマ「Water Carrier」など全14曲が収録されています。『New Music Wednesday』には「Green Flash」がリストインしています。アルバムを掲げての全国10大都市ツアー『Kroi Live Tour 2024』の開催も決定、また6月22日には大型野外フリーライブ『Kroi Free Live "Departure" at 横浜赤レンガ倉庫』の開催も決定しています。Spotifyでは日本の現行のソウルミュージックを特集するプレイリスト『Soul Music Japan』のカバーを飾っています。

PETZ「You Are Mine(feat. Jumadiba)」

PETZのニューアルバム『AIRERA』がリリースになりました。PETZはYENTOWNのメンバーで今作は3年ぶりのニューアルバムとなります。(YENTOWNはお馴染みかと思いますが、改めて説明するとヒップホップクルーでAwich、kZm、Chaki Zulu、MonyHorseなどそれぞれが活躍してます。結成10周年で……今年は活発に動いていて色々トピックが多いですよね。Red Bullのサイファー企画『RASEN』へ参加し、そこで披露した「不幸中の幸い」のリリース。これむちゃよかったですよね! そんなYENTOWNから先陣をきってのソロリリースです!)

『AIRERA』はTrap、Drill、Jersey Club、Amapiano、Drumn' Bassなど、多彩なサウンドを取り入れながら、PETZらしいNEO TOKYO的な世界観のサウンドでまとめ上げられたアルバム。アルバムにはJin Dogg、OZworld、Leon Fanorakis、SANTAWORLDVIEW、Young Cocoなど多くのアーティストが参加。『New Music Wednesday』にはSpotifyが2024年に躍進を期待する次世代アーティスト『RADAR: Early Noise 2024』にも選出されたJUMADIBAが参加した「You Are Mine (feat. Jumadiba)」がリストインしています。Spotifyではヒップホッププレイリスト『+81 Connect』のカバーも飾っています。またPETZは6月から全国ツアー『PETZ "AIRERA" Release Tour 2024』を開催することも発表されています。

TAIKING feat. 荒谷翔大「​Step By Step」

TAIKINGの新曲「Step By Step」がリリースになりました。TAIKINGは2021年に活動休止を発表したSuchmosのギタリストで、藤井風やRADWIMPS、iriなどのワンマンライブへのサポートアクトや、VaundyやRADWIMPSなどの作品へのレコーディング参加などでも注目を集めています。2021年8月に「Easy」をリリースしてソロ活動を本格化し、2022年には初のアルバム『TOWNCRAFT』をリリースしていました。今作は2024年第一弾シングルとなり、元yonawoの荒谷翔大が参加しています。

Mega Shinnosuke「愛とU」

Mega Shinnosukeの新曲「愛とU」がリリースされました。今年は3月にラッパーのSkaaiを招いたシングル「iPhone feat.Skaai」をリリースし『New Music Wednesday』のカバーを飾り、3月にはEP「hello.wav」をリリースしているMega Shinnosuke。約3ヶ月ぶりの新曲は“愛”と“欲”をテーマに、葛藤する若者を描いたデートソングです。Spotifyでは日本のインディーシーンの注目曲と最新曲を集めたプレイリスト『Edge!』のカバーを飾っています。11月からは初のZEPP単独公演も含む全国5ヶ所を回るワンマンツアーを行うことも発表しています。

ノーマニ「ALL Yours」

ノーマニのアルバム『DOPAMINE』がリリースになりました。ノーマニはアメリカの人気グループフィフス・ハーモニーのメンバーで、今作がソロデビューアルバムとなります。アルバムにはガンナ、ジェイムス・ブレイク、カーディ・Bらが参加、『New Music Friday Japan』でカバーを飾り、『New Music Wednesday』にもリストインしています。

(活動は長いのでソロデビューアルバムって感じはしないんですが、ソロとしてはファーストアルバムとなります。フィフス・ハーモニーは2013年にデビューして、「Work from Home」や「Worth It」「That’s My Girl」などのヒット曲をたくさんリリースししています。カミラ・カベロがいたグループでもあり、カミラが2016年に脱退して、現在は活動休止中。ノーマニは2018年のカリードとの「Love Lies」やサム・スミスとの「Dancing With A Stranger」など、早くからソロ作品でヒットしていて、その後もミーガン・ジー・スタリオン、カーディB、ガンナなど多くのビッグアーティストともコラボしながら、コンスタントにリリースを続けています)

リンダ・キャリエール「Socrates」

リンダ・キャリエールの「Socrates」が配信されました。リンダ・キャリエールはニューオーリンズ生まれで、後にR&BグループDYNASTYの一員として本格的にプロデビューします。デビューアルバム『Linda Carriere』は細野晴臣プロデュースで、山下達郎、佐藤博、吉田美奈子、矢野顕子らが楽曲提供を行い、1977年に制作されましたが、世界戦略を担う当時の海外スタッフの反応が悪く、不運にもお蔵入りになっていました。今日に至るまで発売のリクエストが絶えなかった伝説のアルバムです。お蔵入りとなっていた『Linda Carriere』ですが、保管されていたマルチテープを用いて、細野晴臣立ち合いの元、世界的なエンジニアのGOH HOTODAのミックスにより録音から47年を経て商品化が実現しました。

IS:SUE「STATIC」

IS:SUEのデビューシングル『1st IS:SUE』がリリースになりました。IS:SUEはJO1(ジェイオーワン)やINI(アイエヌアイ)を誕生させたサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』(プロデュース ワンオーワン ジャパン)のガールズ版『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したRIN、NANO、YUUKI、RINOによる4人組ガールズグループです。今作はデビューシングルで、既にリリースになっている「CONNECT」、そして『New Music Wednesday』にリストインしている「STATIC」が収録されています。Spotifyではメンバーからのメッセージ入りプレイリスト『Message from IS:SUE』が公開されています。

RIIZE「Boom Boom Bass」

RIIZEのミニアルバム『RIIZING』がリリースになりました。RIIZEは韓国の7人組ボーイズグループで、今作は1stミニアルバムとなります。今作にはリード曲「Boom Boom Bass」をはじめ、すでに配信リリースされている「Siren」「Impossible」「9 Days」「Honestly」「One Kiss」「Talk Saxy」「Love 119」の全8曲が収録。『New Music Wednesday』には「Boom Boom Bass」がリストインしています。

パソコン音楽クラブ「Hello」

パソコン音楽クラブの新曲「Hello feat. Cwondo」がリリースになりました。パソコン音楽クラブは柴田碧(しばた・あおい)と西山真登2015年に結成されたDTMユニットで、アーティスト活動のみならずリミックス制作、TVCM、劇伴など幅広く活動しています。昨年はchelmicoなどが参加したアルバム『FINE LINE』をリリースしています。CwondoはNo BusesのGt.&Vo.としても活動中の近藤大彗によるソロ・プロジェクトで、自身の楽曲の他、BIMの作品などへのプロデュースワーク、やMaika Loubté、yonige、羊文学などへのリミックス、大豆田とわ子と3人の元夫の劇中歌歌唱など幅広く活動しています。

文=竹内琢也、Y.SHOGO

『New Music Wednesday [Music+Talk Edition]』とは……

毎週水曜日に、その週リリースされた注目の新曲を中心に更新される、Spotifyのプレイリスト『New Music Wednesday』をさらに深掘りするSpotify公式ポッドキャスト。この番組をチェックすると話題の新曲をいち早く、そして詳しく知ることができて、今の音楽シーンがまるわかりに。あなたの通勤、通学、スキマ時間に無料で聴くことができるので是非チェックを。また番組では、Spotifyアプリの「Q&A」からメッセージやリクエストも募集中。あなたのオススメ曲や思い出ソングが紹介されるかも!? 番組への感想やリクエストは「#NMWミュージックアンドトーク」をつけてツイートを!

SNSでのメッセージテーマは「#雨の日に聴きたい曲」