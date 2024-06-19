¤Ä¤¤¤ËËÉ¸æÎ¨0ÅÀÂæ¡¡2·³Àï5¾¡¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®2Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¤Ë2·³´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤ë¤³¤È¡ÖÌÜÀè¤Î1¾¡¤è¤ê¤â¤¦¾¯¤·Âç¤¤Ê¤â¤Î¤ò¡×
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦ºå¿À6¡½6¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê19Æü¡¢ÌÄÈøÉÍ¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®2Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦Á°ÅÄ½ãÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬¡ÖËÉ¸æÎ¨0ÅÀÂæ¡×¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Ç6²ó¤òÈï°ÂÂÇ4¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎºÇÂ®¤Ï143¥¥í»ß¤Þ¤ê¤ÎÆðÅêÇÉ¤À¤¬¡¢¥«¡¼¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÊÑ²½µå¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ºã¤¨¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÓ¤¬¿¶¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÎÏ¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦1²ó¡¢¤¤¤¤Ê¤êÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºå¿À¡¦¾®Ìî»û¤ò115¥¥í¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢Â³¤¯4ÈÖ¡¦Âç»³¤ò124¥¥í¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ç»°¥´¥íÊ»»¦¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î°ÂÄê´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÅêµå¤Ö¤ê¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ë¤³¤È¡£¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ü¡¼¥ëµå¤â¿¶¤é¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬À¸Ì¿Àþ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿ÈÄ¹189¥»¥ó¥Á¤ÎÂç·¿º¸ÏÓ¤Ê¤¬¤é¡¢À©µå¤Ë¶ì¤·¤à¾ìÌÌ¤È¤Ï±ï±ó¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤â2»Íµå¤Ë¤È¤É¤á¡¢·ë¶É»°ÎÝ¤ÏÆ§¤Þ¤»¤º¤¸¤Þ¤¤¡£6¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¡Ö0¡×¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¤ÎËÉ¸æÎ¨1.07¤«¤é¡¢°ìµ¤¤Ë0.96¤Îà1ÅÀÀÚ¤êá¤ò²Ì¤¿¤·¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£
¡¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤âÆ²¡¹¤ÎËÉ¸æÎ¨¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬½Ð¤¿¤È¤¤È¤«¡¢µÕ¤ËÎÏ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ø¤â¤¦ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤ä¡Ù¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¼çË¤¡¦»³ÀîÊæ¹â¤ÈÆ±¤¸²Æì¡¦ÃæÉô¾¦¹â½Ð¿È¡£ÆüËÜÊ¸ÍýÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È10°Ì»ØÌ¾¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¡£ÂçÂ´¤Ç¤Î°éÀ®2Ç¯ÌÜ¤æ¤¨¤Ë¡¢º£Ç¯¤â7·îËö¤ËÇ÷¤Ã¤¿»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨»þ´ü¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤«¤«¤ë¡£»Ä¤ê4ÏÈ¤ò¤Ë¤é¤ß¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤³¤ÎÆü¤Ï6ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»î¹çÅ¸³«¤Ç±äÄ¹10²ó°ú¤Ê¬¤±¡£6¾¡ÌÜ¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é5¾¡¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨0ÅÀÂæ¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤³¤½¾º³Ê¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î¹¥¥¢¥Ô¡¼¥ëºàÎÁ¤À¤é¤±¡£¤æ¤¨¤Ë¡¢¾¾»³½¨ÌÀ2·³´ÆÆÄ¤ÎÃíÊ¸¤â¡¢¤è¤ê¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö»î¹ç¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Èà¤Ë²¿¤òµá¤á¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Íè¤ÎÈà¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÜÀè¤Î1¾¡¤è¤ê¡¢¤â¤¦¾¯¤·Âç¤¤¤¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï´ïÍÑ¤À¤·¡¢¾®¼êÀè¤Ç¤âÍÞ¤¨¤ëµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÍê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤âÁ°ÅÄ½ã¤È¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤ÎÊý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤·¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂçÃÀ¤Ë¡¢ÊÑ²½µå¤Ç¤«¤ï¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡£¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¶á¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò¤É¤ì¤À¤±Åê¤²Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ1·³¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ¬Í×¡£ÍÞ¤¨¤¿¤éOK¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¶¯¤¯Åê¤²¤ë¤³¤È¡¢ÊÑ²½µå¤Ç¤â¶¯¤¯Åê¤²¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Èà¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡Á°ÅÄ½ã¤â¡¢¤½¤ÎàÍ×µáÃÍá¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂ®¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¥ì¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µå°Ò¤Î¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¡£¤½¤ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Åêµå½Ñ¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢¶Ã°Û¤ÎËÉ¸æÎ¨0ÅÀÂæ¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ËàÎÏ¶¯¤µá¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢ÀèÈ¯¥¿¥¤¥×¤ÎÄ¹¿Èº¸ÏÓ¤È¤¤¤¦¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤Ø¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£