ハロー!プロジェクトの11人組アイドルグループ・アンジュルムが19日、横浜アリーナで佐々木莉佳子(23)の卒業公演を開催した。前身のスマイレージ最後のメンバーであり、2014年12月にグループ改名後の初代アンジュルム最後のメンバーだった佐々木は、満員の1万2000人の観客に見守られるなか、ハロプロエッグ(現ハロプロ研修生)加入から11年におよぶアイドル人生に幕を下ろした。

宮城県気仙沼市出身の佐々木は、2011年3月に東日本大震災被災後、2013年3月にハロプロエッグに加わり、2014年10月にスマイレージの3期メンバーとして加入。直後の同年12月にグループ名がアンジュルムに改名され、スマイレージから通算18枚目となるシングル「大器晩成/乙女の逆襲」で15年2月にCDデビューした。ダイナミックなダンスの表現力と、愛情深く、顔をくしゃくしゃにしながらすぐに泣いてしまう泣き虫キャラのギャップで人気を集めた。開演前から会場は一面、佐々木のメンバーカラーのイエロー一色に包まれた。「りかこ」コールが沸き起こるなか、真っ赤な衣装をまとった佐々木が1人で登場。ハロプロのダンス選抜によるハロプロダンス部に所属するなどダンスで魅了してきた佐々木のキャリアを総括するように、ソロダンスステージからスタートして沸かせると、佐々木にとってのデビュー曲「大器晩成」へと続け、会場は大歓声に包まれた。序盤からダンスにラップとたたみかけると、佐々木は開口一番「楽しい!」と目を輝かせた。「本当に“攻め攻め”なセットリストになっているんですけど、今日はここにいる誰一人後悔させない時間をみんなで作っていけたらいいなと思ってますので、最後までついてきてください」と呼びかけた。中盤ではスマイレージ時代の楽曲コーナーも設けた。橋迫鈴・平山遊季と「ショートカット」を、昨年5月に加入した下井谷幸穂・後藤花と「天真爛漫」を、川名凜・為永幸音・松本わかなと「パン屋さんのアルバイト」を、上國料萌衣と「自転車チリリン」を、川村文乃・伊勢鈴蘭と「有頂天LOVE」をメドレーで歌って歴史を継承。佐々木は「今のアンジュルムがあるのはスマイレージさんの時代があってこそ。メドレーの部分はスマイレージさんだけの曲で固めさせていただきました」と明かし、往年のファンを沸かせた。メンバー全員がセンターステージにそろうと、卒業公演号泣必至曲「交差点」へ。メンバーが円になり、佐々木に語りかけるように歌うと、伊勢と手をつないだところで佐々木の涙腺が決壊。ジャケットの袖で涙をぬぐったものの、あふれる涙は止まらなかった。上國料が佐々木に向かってラストフレーズ「大好きよ ありがとう」と歌うと、佐々木もマイクを通さずに「ありがとう、かみ(上國料の愛称)」と伝え、両隣の上國料と川村を抱きしめた。クライマックスはライブ鉄板曲「46億年LOVE」で大盛り上がり。小柄な橋迫が佐々木を抱えあげて抱っこするパフォーマンスでも大歓声が起こり、本編ラストはタオル回し曲「夏将軍」で締めくくった。アンコールの卒業セレモニーでは、グループ名アンジュルム(フランス語の「天使」と「涙」を組み合わせた造語)にちなみ、グループ名を体現する天使コンセプトの白いドレスをまとった佐々木が1人で登場した。ソロ歌唱曲は、2017年12月発売の映像作品収録曲「君だけじゃないさ…friends」を選び、本公演用に“ひまわりVer.としてアレンジされた同曲を、時折目を覆いながら熱唱した。歌い終えると、ビジョンには現メンバーとの写真に続いて、同期の相川茉穂(2017年12月卒業)、室田瑞希(2020年3月)との3人の写真が映し出され、ファンの涙腺も決壊。室田と同じ選曲でもファンの感動を呼んだ。佐々木は「この曲、泣かない予定たったのに」と言いつつ、したためてきた手紙を広げると、「ちょっと長くなります。9枚ほどあるので。ごめんね、書いたいことがいっぱいあって」と伝え、観客は大爆笑のあと割れんばかりの拍手。手紙では2011年の東日本大震災被災からの人生を振り返り、「『宇宙一のトップアイドルになります!』そう言って地元気仙沼を飛び出した当時の私へ。今のわたしの日常には笑顔が溢れていて、今、わたしは横浜アリーナのステージに立っているよ。信じられないよね…」と感慨深げに伝えると、「アンジュルムの佐々木莉佳子と出会ってくださった、愛してくださった、全ての皆様。心から、ありがとうございました。そして心の底から愛しています」と感謝の思いを伝えた。最後のあいさつでは「小学4年生の頃からずっとやってきたアイドル人生が一旦終わります。これからどうなっていくのか想像もつかないんですけど、私はアイドル人生に一片の悔い無しです」と宣言。「そう思わせてくれたのは、みなさんだと思います。そしてアンジュルムだと思います。ここにいるメンバーもそうですけど、先輩方とか、私の同期とか、大切なメンバーがいっぱいいるんです」と涙声になりながらも「これからもどうかアンジュルムのことを見守ってくださるとうれしいです」とファンに呼びかけた。ラストは定番の「友よ」でフィナーレ。アンジュルムらしいエモーショナルな公演が終わってもファンも熱気は冷めやらず、終演を告げるアナウンスが始まっても会場には「りかこ最高」コールが響き渡った。本公演はCSテレ朝チャンネル1で生中継されたほか、全国47都道府県の映画館でライブビューイングが行われた。■『アンジュルム concert tour 2024 spring「Secret secret」佐々木莉佳子FINAL「愛情の世界へ、君もおいでよ」』セットリスト01. 大器晩成02. 出すぎた杭は打たれない03. マナーモード04. 美々たる一撃05. 七転び八起き06. うわさのナルシー07. Uraha=Lover08. 23時のペルソナ09. 全然起き上がれないSUNDAY10. 忘れてあげる11. 魔法使いサリー12. メドレーショートカット/佐々木・橋迫・平山天真爛漫/佐々木・下井谷・後藤パン屋さんのアルバイト/佐々木・川名・為永・松本自転車チリリン/佐々木・上國料有頂天LOVE/佐々木・川村・伊勢13. 交差点14. Forever Friend15. 赤いイヤホン16. アイノケダモノ17. 愛されルート A or B?18. 次々続々19. 46億年LOVE20. 夏将軍【アンコール】EN1. 君だけじゃないさ…friends/佐々木EN2. 旅立ちの春が来たEN3. THANK YOU, HELLO GOOD BYEEN4. 友よ