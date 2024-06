リリース情報

「the Beat of Life」

配信URL:https://kubotatoshinobu.lnk.to/thebeatoflife

久保田利伸が「CITIZEN」ブランド時計 100周年を記念したブランド横断コレクション『LAYERS of TIME』のCMソング、「the Beat of Life」を書き下ろした。これは約3年8か月振りの新曲となる。“LAYERS of TIME-ときの積層-”というテーマを人生(1本の太いBeat)になぞらえ、見事にクロスオーバーさせ、久保田利伸こその重厚でグルーヴィーな曲に仕上がった。そして本日「the Beat of Life」のMVも公開。教会・街中・屋上・スタジオと様々なシチュエーションで久保田が絶対的なグルーブ感で躍動する姿、自身の音楽人生をなぞるドキュメント映像となっている。