2024年6月19日にアーティストデビュー5周年を迎えた逢田梨香子が、5周年記念楽曲「マイメソッド」のCD受注販売を6月19日(水)より開始。7月10日(水)に配信リリースすることが決定した。さらにRIKAKO AIDA OFFICIAL MEMBER「Us」限定グッズの受注販売も開始された。2023年発売したミニアルバム『Act 2』から約10ヶ月ぶりのリリースとなる新譜「マイメソッド」は、逢田が作詞を担当しており、5周年を迎えての心境の変化、肩肘張らず自分らしく進んでいきたいという思いを綴っている。楽曲は田中秀典、川口圭太のコライトにより制作された。

リリース情報

「マイメソッド」







<シングルCD>

受注期間:6月19日(水)21:00〜7月7日(日)23:59

内容:CD (1曲)

パッケージ仕様:通常ジュエルケース、ブックレット8P、帯

価格:1,500円(税込)

購入特典:

その1.「マイメソッド」撮り下ろしL版ブロマイド1枚

その2.逢田梨香子「マイメソッド」CD購入者限定プレゼントキャンペーン抽選申込応募ハガキ

A賞:オンラインミート&グリート(10名様)

B賞:サイン入りチェキ(20名様)

※8月8日(木)開催のバースデーイベント会場(東京・Zepp DiverCity)でも販売

受注申し込みはこちら:https://official-goods-store.jp/rikakoaida/

グッズ情報

RIKAKO AIDA OFFICIAL MEMBER「Us」限定グッズ





・ナンバリング入りアクリルキーホルダー 1,800円

・Usオリジナル豆皿2種セット 3,000円

・逢田梨香子Myお箸セット 1,600円

・ブロマイドセット4枚組(全16種類中、4枚をランダム封入) 1,500円

※RIKAKO AIDA OFFICIAL MEMBER「Us」の会員のみ購入可能です。

購入者特典:受付期間中に、下記の対象商品を1会計8,000円(税込)以上ご購入の方にもれなく缶バッジ 1個プレゼント!

受注申込はこちら:https://official-goods-store.jp/rikakoaida/



<RIKAKO AIDA OFFICIAL MEMBER「Us」情報>







発売日:6月14日 (金)18:00より受付開始

価格:\8,000(税込)

早期予約特典

受付期間:2024年6月14日(金)18:00〜6月30日(日)23:59

特典内容:A5クリアファイル(複製直筆メッセージ入り)

ご購入はこちらから:https://official-goods-store.jp/rikakoaida/v2/product/detail/RKA067

ライブ・イベント情報





<RIKAKO AIDA Birthday Live 2024 〜Sing along With Us!〜>

OPEN 16:00 / START 17:00

価格:\7,800(ドリンク代別)※全席指定・入場特典付き



<RIKAKO AIDA Birthday Talk Show 2024>

OPEN 19:30 / START 20:00

価格:\4,200(ドリンク代別)※全席指定・入場特典付き



会場:東京・Zepp DiverCity

お問い合わせ先:SOGO TOKYO 03-3405-9999

<チケット一般発売>

受付期間:6月8日(土)10:00〜

チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/rikakoaida/

ローソンチケット:https://l-tike.com/rikakoaida/

イープラス:https://eplus.jp/rikakoaida/

※お1人様1公演につき2枚まで

関連リンク

◆逢田梨香子 オフィシャルTwitter

◆逢田梨香子 オフィシャルInstagram

◆RIKAKO AIDA OFFICIAL MEMBER「Us(アス)」

本楽曲のCDは6月19日(水)21:00から7月7日(日)23:59までRIKAKO AIDA OFFICIAL GOODS STOREにて受注販売をしており、購入特典としてオンラインミート&グリート、サイン入りチェキが当たる抽選申込応募ハガキ、購入者全員にL版ブロマイドがついてくる。また同CDは8月8日(木)にZepp DiverCityで開催される<RIKAKO AIDA Birthday Live 2024 〜Sing along With Us!〜><RIKAKO AIDA Birthday Talk Show 2024>の会場内での販売も予定している。さらにRIKAKO AIDA OFFICIAL MEMBER「Us」限定グッズの受注販売も開始され、逢田が肉まんをモチーフに描き起こした「Us」オリジナルキャラクター「あすまん」のぬいぐるみキーホルダーや、「あすまん」に合わせて中華風にデザインされた豆皿や箸セット、「Us」のロゴが使用されたアクリルキーホルダーや逢田のグッズで高い人気を誇るブロマイドセットが販売されている。今回の「Us」限定グッズを8,000円以上購入すると缶バッジが1個プレゼントされるとのこと。受注期間は6月19日(水)21:00〜7月7日(日)23:59となる。