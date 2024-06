オートボットの戦士「バンブルビー」がレゴ ブロックになった！バラさず変身できる高い再現度に注目！

タカラトミーの「トランスフォーマー」と言えば、分解ナシでクルマなどからロボットへと変形するギミックで世界的ヒットとなった玩具発コンテンツ。実は今年2024年で誕生40周年を迎えます。

これを記念し、レゴジャパンから「レゴ アイコン トランスフォーマー バンブルビー」(1万2980円)が発売。2022年に発売された「レゴ オプティマスプライム」に続く、トランスフォーマーコラボの第2弾となる製品です。一般発売は2024年7月4日からで、レゴInsidersメンバー、レゴストア メンバーズクラブの会員は7月1日から購入できます。

「バンブルビー」はトランスフォーマーにおける正義の組織「オートボット」(※日本ではかつてサイバトロンと呼ばれていました)の代表的キャラクター。オプティマスプライムが信頼する存在で、黄色いボディが特徴的です。フォルクスワーゲン・ビートルから変形し、2018年には主役となった同名の映画が公開されるほどの絶大な人気を誇ります。

今回の「レゴ アイコン トランスフォーマー バンブルビー」の大きな特徴は、レゴブロックでありながら、本物のトランスフォーマー同様に、分解することなく変形できるところ。ロボットモードとビークルモードをシームレスに切り替えられるため、完成品をディスプレイして楽しむだけでなく、実際に動かして遊ぶことも可能です。

なお、すでに発売済みの「レゴ オプティマスプライム」(希望小売価格:1万9980円)と同スケールに設計されているので、併せて飾るとより作品世界に浸れます。

いわゆる「大人レゴ」シリーズなのでディティールにもこだわっており、「バンブルビー」のデザインは“G1”と呼ばれるアニメシリーズ第1作目のデザインを忠実に再現しています。ピース数は950個あり、完成時の本体サイズはおよそ高さ25×幅8×奥行き11cmです。

(C)TOMY 「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group.

