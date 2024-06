逢田梨香子が、7月10日に5周年楽曲「マイメソッド」を配信リリース。本日6月19日より、同楽曲のシングルCD受注販売も開始された。

本日6月19日にアーティストデビュー5周年を迎えた逢田。ミニアルバム『Act 2』以来、約10カ月ぶりのリリースとなる同楽曲は本人が作詞を担当した。5周年を迎えての心境の変化や、「肩肘張らず自分らしく進んでいきたい」という思いが綴られているという。楽曲は田中秀典、川口圭太のコライトにより制作された。

シングルCDは、7月7日までRIKAKO AIDA OFFICIAL GOODS STOREにて受注販売されており、購入特典としてオンラインミート&グリートやサイン入りチェキが当たる抽選申込応募ハガキと、L版ブロマイドが付属。また、同CDは8月8日にZepp DiverCity(TOKYO)で開催される『RIKAKO AIDA Birthday Live 2024 ~Sing along With Us!~』『RIKAKO AIDA Birthday Talk Show 2024』の会場内での販売も予定している。

さらに、本日6月19日よりRIKAKO AIDA OFFICIAL MEMBER『Us』限定グッズの受注販売も開始。逢田が肉まんをモチーフに描き起こした『Us』オリジナルキャラクター『あすまん』のぬいぐるみキーホルダーや、『あすまん』に合わせて中華風にデザインされた豆皿や箸セット、『Us』のロゴが使用されたアクリルキーホルダー、ブロマイドセットが販売されている。今回の『Us』限定グッズを8,000円以上購入すると、缶バッジが1個プレゼントされるとのこと。受注期間はCDと同じく7月7日まで。

(文=リアルサウンド編集部)